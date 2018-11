Stiri pe aceeasi tema

- Martorii spun ca tanarul avea 23 de ani si locuia cu iubita in apartamentul din sectorul 5, informeaza Romania TV. Citeste si Tanarul care s-a aruncat de la etaj dupa ce s-a certat cu parintii avea o alcoolemie de 1 la mie In stare de soc, tanara sub privirile carora s-au desfasurat…

- Unul dintre liderii nationali ai formatiunii de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat ca partidul "si-a indeplinit toate obiectivele electorale" dupa ce proiectiile au indicat ca a obtinut reprezentare in parlamentul regional din landul Hessa,

- Afacerea ascunsa a unui barbat din vestul țarii a fost demascata de polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate. Impreuna cu polițiștii din Sebiș, coordonați fiind de DIICOT, oamenii legii au efectuat la sfarșitul saptamanii trecute trei percheziții la domiciliile unei…

- Legea referendumului, dupa ultimele modificari, prevede ca „referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30- din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente" si ca „rezultatul referendumului este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25- din…

- Charles Aznavour a decedat in urma unei insuficiențe cardio-respiratorii. Artistul a fost descoperit in cada, potrivit rezultatelor autopsiei efectuate pentru a DESCIFRA circumstanțele decesului, scrie Mediafax. Autopsia a fost efectuata marți dimineața, deși poliția eliminase deja ipoteza unei morți…

- Scafandrii au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat dat disparut dupa ce un avion de pasageri a ratat pista și s-a prabușit saptamana trecuta in apele Oceanului Pacific, in apropierea aeroportului de pe insula Weno din Statele Federate ale Microneziei, au anunțat

- Mitropolia Basarabiei vrea sa-l treaca in randul sfinților pe episcopul Dionisie Erhan, care a activat in perioada interbelica la Manastirea din Suruceni. Atunci, lacașul se supunea canonic Patriarhiei Romane.

- Premiera in Rusia, unde Comisia Electorala recomanda victoria candidatului pro-Kremlin pentru funcția de guvernator regional in Extremul Orient Rus, precum și repetarea scrutinului peste trei luni.