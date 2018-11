Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Hof, unul dintre cei mai celebri proxeneti ai Americii, care a decedat pe 16 octombrie, candidat al Partidului Republican la alegerile legislative pentru Congres organizate marti, a fost desemnat castigator in statul Nevada, potrivit tmz.com.

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort si-a dat acordul sa pledeze vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller, și sa colaboreze cu acesta in ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie BBC News. Manafort…

