Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, s-a referit din nou miercuri, fara dovezi sau elemente concrete, la fraude electorale in Statele Unite, afirmand printre altele ca unii americani se deghizeaza pentru a putea vota de mai multe ori, relateaza AFP. "Republicanii nu castiga si este din cauza unor voturi…

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News. Si proiectii Fox News si ale…

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Democratii au nevoie sa castige 23 de mandate detinute pana in prezent de republicani pentru a putea prelua controlul Camerei Reprezentantilor. Primul succes a fost inregistrat in Virginia de democrata Jennifer Wexton care a invins-o la urne pe republicana in exercitiu Barbara Comstock, conform canalelor…

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News preluat de news.roCitește…

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- La doi ani dupa seara lui 8 noiembrie 2016 care l-a propulsat, spre surpriza generala, pe miliardarul din New York la Casa Alba, democratii spera sa-si ia o revansa politica, cel putin partiala, inainte de 2020, anul viitoarelor alegeri prezidentiale. Donald Trump a facut campanie pana in…

- O mare incertitudine politica domnește in Statele Unite, cu cinci zile inainte de alegerile pentru Congres: ultimele sondaje indica in continuare dueluri inca extrem de indecise chiar daca democrații pastreaza avantajul pentru controlul Camerei Reprezentanților iar republicanii pentru Senat, scrie AFP.