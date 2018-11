Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetatenilor americani sustin modul in care presedintele Donald Trump, un politician republican, gestioneaza situatia economica, dar Partidul Republican nu beneficiaza de aceeasi popularitate, fiind la egalitate cu Partidul Democrat, informeaza site-ul Axios.com.

- Cetatenii americani voteaza marti pentru alegeri legislative partiale si regionale. In scrutin vor fi desemnati 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) si toti cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentantilor. De altfel, Donald Trump s-a implicat activ in campania electorala in speranta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a condamnat vehement un atac comis de Arabia Saudita in Yemen cu armament cumparat din Statele Unite, afirmand ca este "oribil" ca armata saudita "nu stie sa utilizeze armele" americane, informeaza site-ul Axios.com.

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- Patru partide din Republica Moldova ar intra in parlament daca duminica ar avea loc alegeri legislative, informeaza marti Europa Libera, citand un sondaj realizat la inceputul lunii septembrie de catre Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova. Astfel, in viitorul legislativ…

- Cei mai mulți unguri sunt de acord cu votul Parlamentului European, care a cerut declanșarea procedurii pentru activarea articolului 7 din Tratatul UE, ce ar putea duce la pierderea dreptului de vot al Budapestei în Consiliul European.

- Aproape sase din zece americani considera ca Trump este prea prietenos cu Rusia, iar patru din zece vad Rusia ca fiind un dusman al SUA, conform unui sondaj comandat de CNN si efectuat de SSRS.Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este…