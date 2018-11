Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Ted Cruz din Texas a fost reales marti, in alegerile de la jumatate de mandat, oferind o victorie importanta Partidului Republican, in urma unei curse stranse cu tanarul democrat Beto O'Rourke, potrivit presei americane, relateaza AFP.Potrivit estimarilor posturilor ABC si NBC, Ted…

- Senatorul democrat Joe Donnelly a fost invins de contracandidatul sau republican, Mike Braun, victoria republicanilor reducand șansele democraților de a obține majoritatea in Senat, potrivit estimarilor CBS News.Poziția lui Donnelly era considerata drept una foarte vulnerabila inca dinainte…

- Primele sectii de votare s-au deschis marti pe coasta de est a SUA, pentru alegeri legislative si locale care constituie un prim test la urne in timpul presedintiei lui Donald Trump si vor fi hotaratoare pentru sfarsitul mandatului sau, informeaza AFP preluata de Agerpres. Incepand cu orele…

- Patru barbati si doua femei isi disputa vineri functia de presedinte al Republicii Irlanda, seful statului urmand sa locuiasca pentru sapte ani la resedinta oficiala Aras An Uachtarain din Dublin. Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in…

- Masura are loc intr-o perioada in care platformele de socializare sunt avertizate de autoritatile de reglementare pentru ca nu dezvaluie astfel de cheltuieli. Facebook a fost tinta unui val de critici din partea utilizatorilor si a congresmenilor, dupa ce a anuntat anul trecut ca agenti rusi…

- Congresul pare sa nu aiba o pozitie consensuala cu privire la faptul ca presedintele Donald Trump ar lua o hotarare buna anuntand ca va retrage Statele Unite dintr-un acord in domeniul controlului armamentului cu Rusia, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.Senatorul Rand Paul considera…