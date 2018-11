Stiri pe aceeasi tema

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Partidul Republican isi mentine controlul asupra Senatului Statelor Unite, insa pare sa fie pe cale sa piarda majoritatea in Camera Reprezentantilor, estimeaza presa americana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirma intr-un scurt mesaj pe Twitter ca noaptea alegerilor a fost un "succes fantastic", in contextul in care rezultatele de pana acum indica faptul ca republicanii pastreaza controlul asupra Senatului, dar ar putea pierde majoritatea in Camera Reprezentanților."Succes…

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News preluat de news.roCitește…

- Democratii au obtinut marti seara primele succese in alegerile de la jumatate de mandat, ceea ce le permite sa spere la o revansa politica la doi ani dupa alegerea-soc a lui Donald Trump, cu 38 de mandate la 45 la Senat - unde majoritatea este 51 de mandate, si 85 de mandate la 99 la Camera Reprezentantilor,…

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

