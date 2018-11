Stiri pe aceeasi tema

- Democrata Alexandria Ocasio-Cortez a câștigat, așa cum era de așteptat, un fotoliu în Camera Reprezentanților, în districtul al 14-lea din New York, și devine, la 29 de ani, cea mai tânara femeie aleasa în Congresul SUA.

- Revista People intocmește in fiecare an un top al celor mai elegante femei de pe mapamond. De data aceasta, cea care s-a clasat pe primul loc al topului eleganței feminine este chiar Meghan Markle, ducesa de Sussex. Fosta actrita americana, in varsta de 37 de ani, a devansat la capitolul vestimentație…

- Un sistem de inteligenta artificiala capabil sa faca diferenta dintre stirile reale si cele false - adesea cu rate de succes mai bune decat ale oamenilor - a fost dezvoltat de cercetatoarea de origine romana Rada Mihalcea, profesor de informatica la Universitatea din Michigan, Statele Unite, scrie Agerpres.…

- Christine Hallquist a castigat marti seara alegerile primare democrate pentru postul de guvernator in statul Vermont potrivit rezultatelor partiale citate de mass-media americane si ar putea deveni, daca obtine victoria la legislativele din noiembrie, prima femeie transgen aleasa guvernator in Statele…

- Rashida Tlaib, fiica a imigrantilor palestinieni arestati acum doi ani pentru ca au perturbat discursul lui Donald Trump, a facut istorie, devenind prima femeie musulmana aleasa in Congresul Statelor Unite. Fosta avocata in varsta de 42 de ani a castigat alegerile primare din Michigan, clasandu-se…

