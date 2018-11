Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Iran au transmis marti ca vanzarile de petrol sunt in continuare „la nivelul la care este nevoie”, in pofida presiunii exercitate de sanctiunile impuse de Statele Unite, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Statele Unite au transmis ca au fost raportate probleme tehnice in cateva sectii de votare, dar momentan nu exista probleme care sa aiba un impact semnificativ sau care sa impiedice cetatenii din a vota, relateaza Reuters.

- Un dispozitiv explozibil a fost gasit luni intr-o cutie postala in apropierea casei din New York a miliardarului american de origine ungara George Soros, care a devenit o tinta a criticilor militantilor de dreapta in Statele Unite si in Europa de Est, potrivit editiei de luni a publicatiei The New…

- Un uragan numit Willa format in Oceanul Pacific, care ameninta sud-estul Mexicului, a crescut in intensitate duminica ajungand la categoria 4 (din 5) pe scara Saffir-Simpson, devenind astfel ''extrem de periculos'', conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de AFP si…

- Desi au mai ramas doar cateva zile pana la referendum si in tara sunt probleme mari legate de organizare, scrie pe pagina sa oficiala de internet TVR.Presedintii de sectii de votare renunta pe capete la functii. Sute de persoane au depus cerere de retragere: spun ca sunt bolnave, ca au probleme de familie…

- Un avion de pasageri de dimensiuni medii a reusit sa efectueze o aterizare de urgenta pe Aeroportul International Stewart din Statele Unite, dupa ce doua anvelope au fost distruse in momentul decolarii, informeaza ABC News.

- Rusia acuza Statele Unite ca folosesc tactici „apropiate torturii“ in cazul Mariei Butina, o femeie despre care autoritatile americane sustin ca este agent al guvernului rus, scrie Reuters.

- Turcia nu iși dorește sa aiba dispute cu Statele Unite, a declarat joi ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, adaugand ca cele doua state pot depași conflictul, dar nu prin abordarea actuala a Washingtonului, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Putem depași problemele…