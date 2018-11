Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala victorie a Partidului Democrat in scrutinul parlamentar partial din Statele Unite ar afecta situatia presedintelui Donald Trump, care va avea dificultati in aplicarea politicilor controversate si in campania electorala premergatoare alegerilor prezidentiale.

- O mare incertitudine politica domnește in Statele Unite, cu cinci zile inainte de alegerile pentru Congres: ultimele sondaje indica in continuare dueluri inca extrem de indecise chiar daca democrații pastreaza avantajul pentru controlul Camerei Reprezentanților iar republicanii pentru Senat, scrie AFP.

- Administratia de la Casa Alba vrea sa reduca impozitele pentru americanii cu venituri medii cu 10%, a declarat luni presedintele Donald Trump, la plecarea in campanie electorala in Texas, transmite Reuters.Presedintele a spus reporterilor, la Casa Alba, ca administratia sa intentioneaza sa…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat "in extremis" in cursul noptii trecute, numindu-l "cel mai important" din istoria Statelor Unite. "Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste istorica pentru natiunea noastra…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Mesajul de adio al fostului senator, un omagiu personal pentru America si poporul sau, a fost citit luni de Rick Davis, un prieten apropiat al lui McCain si purtatorul de cuvant al familiei acestuia.Referindu-se la cele mai mari calitati ale Statelor Unite, McCain a scris: "Ne slabim maretia…

- Doua știri dezastruoase pentru Trump au aparut aproape deodata: 1. Paul Manafort, omul care a petrecut cinci luni in campania lui Trump din 2016, a fost gasit vinovat pentru 8 infracțiuni de frauda. Cu privire la celelalte 10 acuzații aduse impotriva lui Manafort, juriul nu a putut ajunge la o concluzie…