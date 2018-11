Stiri pe aceeasi tema

- Un milion si jumatate de fosti detinuti americani, care si-au ispasit pedeapsa, si-au recuperat marti in Florida dreptul de vot, gratie aprobarii date in acest sens de catre alegatori, transmite AFP. Americanii au fost chemati la urne in Statele Unite pentru a reinnoi in totalitate camera…

- Bernie Sanders, fost candidat prezidențial in 2016, a caștigat al treilea mandat de senator din partea statului Vermont, in timp ce Donna Shalala a obținut victoria intr-un district din Florida reprezentat pana acum de republicani, potrivit sondajelor dupa inchiderea urnelor, relateaza CBS News.

- Milioane de americani nu vor putea vota marti, in cadrul unor alegeri cruciale la mijloc de mandat, din cauza unor reguli electorale stabilite in statul lor, care exclud de facto minoritatile de culoare, hispanice sau amerindiene, in detrimentul democratilor, relateaza luni AFP. Astfel, in statul Florida,…

- Ministerul Agriculturii s-a trezit ingropat in cereri de la fermierii care beneficiaza de ajutorul de minimis de 3.000 de euro pentru 1.000 mp cultivați cu tomate in spații protejate și care obțin pentru comercializare o producție de minim 2 kg de tomate/mp. Bugetul alocat, pentru acest an, pentru plata…

- Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in primele opt luni ale acestui an un numar total de 10.266.855 de certificate verzi, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica, operatorul de transport si sistem, informeaza AGERPRES . Totodata, producatorii de energie verde…

- Un numar de 1.200 de detinuti au evadat din trei inchisori din Indonezia, profitand de haosul creat dupa seismul care a lovit vineri insula Sulawesi, a anuntat luni guvernul de la Jakarta, potrivit AFP. O reprezentanta a Ministerului Justitiei indonezian, Sri Puguh Utami, a precizat ca un numar mare…