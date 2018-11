Alegeri SUA 2018: Democrata Gretchen Whitmer, noul guvernator al statului Michigan

Stiri pe aceeasi tema

- Candidata democrata Rashida Tlaib a fost aleasa de votanții din statul Michigan pentru a face parte din Congresul Statelor Unite, fiind prima femeie de origine palestiniana care ocupa aceasta funcție, conform estimarilor NBC News.

- Patru barbati si doua femei isi disputa vineri functia de presedinte al Republicii Irlanda, seful statului urmand sa locuiasca pentru sapte ani la resedinta oficiala Aras An Uachtarain din Dublin. Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in…

- "Te sustin pe tine si pe toti cei care sunt alaturi de tine. Contez pe tine pentru a face o viata mai buna locuitorilor din Rio de Janeiro", a spus Neymar, intr-o inregistrare video. Romario, care a fost ales senator in 2010 si apoi in 2014, vrea sa devine guvernator al statului Rio de Janeiro, care…

- Poliția braziliana l-a arestat pe Beto Richa, fostul guvernator la statului Parana, ca urmare a unei investigații care a avut in vedere acte de corupție. Acestea au legatura cu implementarea unui program guvernamental care urmarea imbunatațirea legislației pentru zonele rurale ale țarii, susțin procurorii…

- Ethan Sonneborn nu este preocupat de jocuri, fete sau retele sociale, ca alti adolescenti de varsta lui, ci are vise mult mai mari. El este in prezent in plina campanie pentru postul de guvernator de Vermont, profitand de un vid juridic care nu stabileste limita de varsta pentru a candida la cea…