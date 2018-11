Stiri pe aceeasi tema

- Democratii au obtinut marti seara o victorie pretioasa in alegerile de la jumatate de mandat, preluand controlul partial asupra Congresului, insa ”valul” anti-Trump anuntat o vreme nu a avut loc, relateaza AFP.Totusi, odata ce democratii preiau majoritatea in Camera Reprezentantilor, creste probabilitatea…

- Camera Reprezentantilor din SUA va trece sub controlul democratilor, in timp ce republicanii presedintelui Donald Trump ar urma sa isi pastreze majoritatea in Senat, conform previziunilor transmise dupa alegerile de la mijloc de mandat de marti de posturile de televiziune CNN, Fox News si ABC, preluate…

- Democratii au obtinut marti seara o victorie pretioasa in alegerile de la jumatate de mandat, preluand controlul partial asupra Congresului, insa ”valul” anti-Trump anuntat o vreme nu a avut loc, relateaza AFP.Citește și: Democratii preiau, dupa opt ani, controlul in Camera Reprezentantilor…

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Americanii s-au grabit la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea in acest scrutin extrem de important pentru președintele Donald Trump. In cadrul alegerilor urmeaza sa se decida daca republicanii lui Trump iși vor menține puterea asupra Congresului. Este prima ocazie pentru electoratul american…

- La doi ani dupa seara lui 8 noiembrie 2016 care l-a propulsat, spre surpriza generala, pe miliardarul din New York la Casa Alba, democratii spera sa-si ia o revansa politica, cel putin partiala, inainte de 2020, anul viitoarelor alegeri prezidentiale. Donald Trump a facut campanie pana in…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat sambata pe americani ca o victorie democrata la alegerile legislative de la jumatatea mandatului de marti ar precipita venirea socialismului in SUA si sosirea hoardelor de criminali din America centrala, argumentul sau final de campanie pentru a salva majoritatea…

- Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu…