- "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui mai intai sa-si achite contributia corecta fata de NATO, pe care Statele Unite o subventioneaza foarte mult", a scris Trump pe Twitter de indata ce a ajuns in Franta unde se va intalni cu Macron. Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat - intr-un…

- Doua italience au fost castigatoarele celei de-a doua editii a Competitiei Mondiale de Tiramisu care s-a desfasurat la Treviso (nord-est), orasul care revendica paternitatea acestui desert si la care au participat concurenti din Europa, Canada, Brazilia, Rusia, Japonia si China, relateaza miercuri…

- „Rusia a incalcat prevederile tratatului. Le-au incalcat de mulți ani și nu știu de ce președintele Obama n-a negociat sau nu a retras țara din tratat. Nu ii vom lasa sa incalce un acord nuclear și sa produca arme pe care noi n-avem voie sa le producem. Noi am respectat acordul, insa Rusia nu a facut-o,…

- Campionatul Mondial de volei feminin care se desfasoara in aceste zile in Japonia a ajuns in fazele finale. Sita a cernut, iar in lupta pentru titlul mondial au mai ramas sase nationale, trei din Europa (Italia, Serbia, Olanda), doua din Asia (Japonia, China) si una din America de...

- Comisia Europeana, care considera o "prioritate" lupta impotriva pestei porcine africane, a salutat luni decizia Belgia de a efectua sacrificari preventive de porci, la zece zile dupa depistarea virusului in aceasta tara. "Autoritatile belgiene au luat decizia buna de a sacrifica animalele…

- Compania chineza care se ocupa de achizitia de echipament pentru armata si directorul acesteia sunt pe lista neagra a Statelor Unite, dupa cumpararea de armament din Rusia.Contractul a fost semnat cu Rosoboronexport, firma rusa supusa sanctiunilor americane.

- Secretarul energiei al SUA, Rick Perry, a declarat marti ca Europa centrala continua sa se lupte cu provocari in ceea ce privestie situatia energetica, din cauza existentei unui singur furnizor, respectiv Rusia si ca singura solutie pentru siguranta si certitudine privind petrolul este diversitatea.

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…