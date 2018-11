Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat luni ca a blocat circa 30 de conturi, precum si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile americane, relateaza AFP.

- Alegerile parțiale de marți, 6 noiembrie, au mize uriașe nu numai pentru viitorul programelor de asistența medicala, a taxelor și a imigrației, cat și pentru economia și investitorii din Statele Unite.

- Uniunea Salvati Romania Constanta a sustinut o conferinta de presa joi, 1 octombrie, context in care s a discutat despre rapoartele de activitate ale parlamentarilor USR de Constanta, fiind anuntate, totodata, detalii noi despre alegerile locale si europarlamentare. Faptul ca partidul sustine votul…

- Statele Unite au lansat o campanie cibernetica care vizeaza agenti rusi in incercarea de a reduce dezinformarile inainte de alegerile din 6 noiembrie pentru Congres, relateaza marti New York Times, precizand ca este prima astfel de operatiune cunoscuta pentru a proteja alegerile americane, relateaza…

- Simona Halep a plecat in aceasta dimineata spre Moscova, unde va participa la ultima competitie dinaintea turneului campioanelor.Revenirea Simonei Halep este suprinzatoare, dupa problemele medicale cu care s-a confruntat in ultima perioada. Ea a fost diagnosticata cu hernie de disc in urma…

- Cantareata Rihanna si-a indemnat marti fanii sa se inscrie pe listele electorale, in vederea alegerilor legislative partiale care vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, informeaza AFP. Vedeta din Barbados, rezidenta americana fara drept de vot, a publicat in acest sens un mesaj pe contul sau…

- Dupa Afganistan, unde armata americana s-a impotmolit de 17 ani, SUA se pregatesc pentru un alt razboi cu durata indefinita, de aceasta data in Siria: administratia presedintelui Donald Trump a declarat saptamana aceasta ca va ramane pe teritoriul sirian pana la retragerea Iranului, scrie miercuri intr-un…

- Aceasta reuniune este o urmare a controversatului summit organizat in iulie la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin. Donald Trump si-a atras critici pentru ca a spus ca nu are motive sa creada propriile sale servicii de informatii mai mult…