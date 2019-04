Stiri pe aceeasi tema

- In context, premierul Viorica Dancila a reiterat disponibilitatea partii romane de a continua si diversifica dialogul bilateral excelent, de a consolida si aprofunda parteneriatul strategic in domenii prioritare pentru ambele tari: infrastructura, energie, agricultura, afaceri interne, politici europene.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a felicitat pe omologul spaniol Pedro Sanchez pentru succesul obținut de catre partidul sau, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), in urma alegerilor parlamentare anticipate care au avut loc pe 28 aprilie 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului."In…

- Alegeri Spania. Premierul socialist Pedro Sanchez a obtinut duminica o victorie clara, fara a obtine totusi majoritatea (176/350 de mandate), "înrosind" harta politica a Spaniei dominata pâna acum de albastrul conservatorilor din Partidul

- "Cu ocazia Zilei Fortelor Terestre ale Armatei Romaniei transmit gandurile mele bune, recunostinta si admiratia tuturor militarilor care, prin devotament si sacrificiu, isi dedica viata apararii cetatenilor. De asemenea, adresez multumiri militarilor nostri care se afla in teatrele de operatii, unde,…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor, conform Mediafax.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Ișalnița,…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 23 februarie 2019, o intrevedere cu Pedro Sanchez, prim ministrul Regatului Spaniei, in marja reuniunii Partidului Socialistilor Europeni PES , de la Madrid.Cei doi oficiali si au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala excelenta, confirmata de Parteneriatul…

- Atragerea investitiilor spaniole in Romania pentru a participa la planul de modernizare a infrastructurii din tara noastra s-a numarat printre temele abordate de premierul Viorica Dancila si omologul sau spaniol, Pedro Sanchez, in cursul unei intrevederi care a avut loc sambata la Madrid in marja reuniunii…