- Partidul Socialist spaniol a crescut in sondaje cu 1.7%, ajungand la 28.8% din preferintele electoratului, potrivit unui sondaj aparut sambata in ziarul El Pais, comparativ cu datele aparute in aceeasi publicatie pe 24 martie, informeaza Reuters. Noul procentaj este echivalentul a 129…

- Liderul separatist catalan Oriol Junqueras nu a exclus vineri sa sustina o eventuala investitura a socialistului Pedro Sanchez dupa viitoarele alegeri legislative, in cursul unei videoconferinte de presa inedite din inchisoare, potrivit France Presse. 'In niciun caz, fie prin actiune sau omisiune,…

- Partidul socialist spaniol PSOE, condus de premierul spaniol Pedro Sanchez, a promis ca va face prostitutia ilegala intr-o serie de masuri care au ca scop obtinerea voturilor femeilor la alegerile generale de pe 28 aprilie, conform unor surse, scrie The Guardian.

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Capul de lista al extremei drepte germane la alegerile europene prevede dificultati pentru adeptii dreptei radicale in perspectiva formarii unei "mari aliante patriotice" in Parlamentul European, in pofida avansurilor pe care le-au inregistrat aceste partide. Motivul ar consta in divergente greu de…

- Premierul estonian aflat la sfarsit de mandat, Juri Ratas, a demarat marti negocieri in vederea formarii unei coalitii cu un partid de extrema dreapta care a cunoscut o ascensiune spectaculoasa in urma ultimelor alegeri legislative, pentru a-i impiedica pe liberalii castigatori sa formeze un guvern,…

- Spania si-a propus sa inchida toate cele sapte centrale nucleare in perioada 2025-2035, conform unei strategii care prevede ca toata energia electrica ar urma sa fie produsa din surse regenerabile in 2050, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Ministrul spaniol al Energiei, Teresa Ribera, ar fi anuntat…