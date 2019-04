Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca intrebarile anuntate de presedintele Klaus Iohannis pentru referendum au o aprobare cvasi-unanima in populatie si nu raspund unei controverse. Dragnea a spus ca sustine atat temele, cat si intrebarile, desi a auzit ”pareri” ca acestea nu ar fi…

- Spaniolii se pregatesc sa revina la urne pentru votarea noului Parlament. Campania electorala a inceput cu mesaje marcate de conflictul catalan, de miscarea feminista si de aparitia unei formatiuni de extrema dreapta. Mai multe aflam de la corespondentul nostru la Madrid, Felix Damian.

- Partidele politice schimba strategia pentru alegerile europarlamentare și se muta in mediul online. Mii de persoane vor face campanie pentru social-democrați, liberalii iși obliga candidații sa comunice personal cu internauții, iar USR susține ca a alocat pentru campaniile online o

- Frans Timmermans, candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al Comisiei Europene, a declarat intr-un interviu la Viena ca PSD risca excluderea din Partidul Socialiștilor Europeni, subliniind ca „un partid care nu respecta statul de drept si drepturile fundamentale” nu poate apartine…

- Ioan Lazar, liderul ALDE Alba, a declarat in conferința de presa organizata vineri, 5 aprilie, la sediul din Alba Iulia, ca pe plan local, partidele politice au inceput precampania electorala. “Pe plan local, a inceput precampania electorala, toate partidele sunt in precampanie. Și ALDE este in precampanie.…

- Liberalul Vasile Blaga, aflat pe lista PNL la europarlamentare, a declarat, sambata, ca formatiunea politica din care face parte este in competitie cu toate partidele care participa la aceste alegeri. "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Guvernul socialist spaniol a anuntat vineri ca separatistii catalani au refuzat ultima sa propunere de dialog, care a starnit o nemultumire generala in Spania, relateaza AFP. "Aceasta propunere a fost o tentativa de a purta un dialog in mod ordonat, riguros si cu convingere (...) Ea nu a fost acceptata",…