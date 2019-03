Stiri pe aceeasi tema

- Avocata liberala Zuzana Caputova va deveni prima femeie președinte al Slovaciei. Rezultatele aproape complete din cel de-al doilea tur de scrutin, publicate sambata seara de Oficiul Național de Statistica, o dau drept caștigatoare pe militanta anticorupție. Zuzana Caputova a obținut 58,38 la suta din…

