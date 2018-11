Alegeri Slatina. PNL, candidat Acesta a precizat vineri, pentru Agerpres, ca termenul pentru depunerea proiectelor in vederea competitiei interne pentru desemnarea candidatului la functia de primar al municipiului Slatina a fost 15 noiembrie, data pana la care au depus candidaturi Comanescu si Buliteanu. Competitia interna se va incheia la jumatatea lunii martie 2019, cand se va face un sondaj de opinie. Daca in urma sondajului de opinie reiese ca niciunul dintre candidati nu este bine plasat in optiunile slatinenilor, nu va fi desemnat la acel moment candidatul PNL la Primaria Slatina, a explicat Voiculescu. "Pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

