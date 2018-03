Stiri pe aceeasi tema

- Peste 107 milioane de alegatori rusi sunt chemati duminica la urne, incepand cu ora locala 08:00, in cadrul alegerilor prezidentiale in Rusia, la care actualul sef al statului Vladimir Putin urmeaza sa fie reales - fara surprize - pentru al patrulea mandat, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Occidentul,…

- Peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati, duminica, la urne, in Rusia. Potrivit sondajelor, Vladimir Putin este favoritul a 71% dintre alegatori. Marele absent al alegerilor este Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, caruia i-a fost interzis sa candideze, din cauza unei condamnari.

- Sectiile de votare din cea mai mare parte a Rusiei s-au deschis, duminica dimineata, 107 milioane de cetateni rusi fiind asteptati sa voteze in cadrul alegerilor prezidentiale. Cotat in sondaje cu cel putin 70% din intentiile de vot, Vladimir Putin nu are emotii si se indreapta spre o victorie zdrobitoare…

- Rusia organizeaza, duminica, alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne într-un scrutin care, cel mai probabil, îi va garanta lui Vladimir Putin un nou

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si incearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, in interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly inaintea scrutinului prezidential, despre planurile de relansare economica si despre situatia geopolitica.

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin - care este sigur ca va obtine o victorie duminica - a dat tonul acestui al patrulea viitor mandat, promitand Statelor Unite o replica „imediata“ in cazul unui atac nuclear, iar astfel era tensiunilor cu Occidentul nu s-a incheiat, scrie AFP.

- Atacurile cibernetice au reprezentat una dintre cele mai mari provocari cu care democrațiile vestice se confrunta. Puse pe seama rușilor, a chinezilor sau a nord-coreenilor, astfel de mutari ofensive sunt greu de contracarat in timp util, dar exista și mari probleme in a oferi un raspuns eficient. Acest…

- Presedintele rus in exercitiu Vladimir Putin s-a felicitat luni, cu cateva zile inainte de alegerile prezodentiale, ca a facut din agricultura o ”locomitiva” a economiei ruse, printr-o crestere puternica a productiei, favorizata in opinia sa de ”schimbul de sanctiuni” cu Occidentul, relateaza AFP.…

- Promitand Statelor Unite o riposta "imediata" in cazul unui atac nuclear, presedintle Vladimir Putin, care va obtine cu siguranta un al patrulea mandat dupa alegerile din 18 martie, a dat tonul: epoca...

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- La cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca armata sa a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica, șeful atelierului de tehnologie avansata al Pentagonului a spus ca SUA este pe drumul cel bun pentru o serie de teste cu prototipe hipersonice, in urmatorii ani, scrie…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara ... Vladimir Putin a prezentat joi noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, avertizand Occidentul ca de acum trebuie sa "asculte" Rusia, scrie AFP.

- "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati gasit vocatia in activitatea editoriala, in activitatea sociala, literara si jurnalistica", a transmis Putin, cu ocazia implinirii a 80 de ani de catre Prohanov."Ati ramas intotdeauna fidel principiilor si ideilor dvs. civice. Va doresc…

- Partidul Comunist din Federatia Rusa i-a adresat o scrisoarea deschisa lui Vladimir Putin, acuzandu-l pe liderul de la Kremlin ca duce prin intermerdiul presei afiliate lui o „campanie de denigrare“ impotriva candidatului sau si nu organizeaza alegeri libere.

- ''Puterea trebuie sa-i opreasca pe denigratorii dezlantuiti in mass-media ruse si sa ofere cetatenilor dreptul la o alegere libera'', a cerut liderul istoric al Partidului Comunist, Ghennadi Ziuganov, intr-o scrisoare deschisa adresata lui Vladimir Putin.Pavel Grudinin, candidatul-surpriza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este cunoscut, printre altele, pentru imaginea sa dura și neinfricata, ajungand de mai multe ori in centrul atenției presei internaționale dupa cascadorii demne de filme de acțiune. La 65 de ani, se pare ca varsta il prinde puțin din urma pe liderul de la Kremlin,…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi vor petrece noaptea in inchisoare", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. Kira…

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- In condițiile in care forțele militare ale Hezbollahului se afla, laolalta cu cele ale guvernului sirian, la doar cațiva kilometri de granița Israelului, este foarte posibil ca Donald Trump și Vladimir Putin sa fi avut o convorbire telefonica privitoare la situația din Siria, așa cum declara surse israeliene…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca explozia produsa in supermarketul Perekrestok, aflat in nord-estul orasului Sankt-Petersburg, este rezultatul unui act de terorism, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- „Rusia Unita“ vrea ca Vladimir Putin sa invinga in alegerile prezidentiale din 18 martie anul viitor, a declarat sambata premierul Dmitri Medvedev, care este totodata liderul acestui partid aflat la putere in Rusia. Anuntul are loc in contextul in care liderul de la Kremlin s-a prezentat drept un candidat…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…