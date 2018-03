Alegeri Rusia. Ucraina nu va permite rusilor din țară să voteze Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat pe pagina sa de Facebook ca forte ale politiei vor pazi reprezentantele diplomatice ale Rusiei in Ucraina, 'la Kiev, Harkov, Odessa si Lvov, si nu le va permite cetatenilor rusi sa patrunda in aceste cladiri pentru a vota'.



Aceasta decizie a fost luata ca reactie la 'organizarea ilegala' a alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, unde vor fi deschise sectii de votare in orasele Sevastopol si Simferopol.



'Avand in vedere razboiul hibrid si agresiv al Rusiei impotriva Ucrainei (...), Ministerul de Interne ucrainean considera imposibila… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP.Ministrul de interne, Arsen Avakov,…

- Ministrul de Interne Arsen Avakov a anuntat pe pagina sa de Facebook ca forte ale politiei vor pazi reprezentantele diplomatice ale Rusiei in Ucraina, 'la Kiev, Harkov, Odessa si Lvov, si nu le va permite cetatenilor rusi sa patrunda in aceste cladiri pentru a vota'.Aceasta decizie a fost…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Alegeri Rusia 2018. Vladimir Putin urmeaza sa obtina o victorie in scrutinul din 18 martie, ceea ce-l va plasa la putere pana in 2024, dupa o campanie electorala terna in Rusia, dar bogata in confruntari diplomatice intre Moscova si puterile occidentale. Vladimir Putin, aflat la carma Rusiei…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.

- Vladimir Putin s-a deplasat miercuri dupa-amiaza in orasul Sevastopol, unde a salutat decizia istorica luata de locuitorii Crimeei acum trei ani privind unirea cu Rusia. "Prin aceasta decizie, ati restabilit dreptatea istorica incalcata in perioada sovietica prin separarea Crimeei de Rusia", a declarat…

- Cine sunt contracandidații lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din Rusia. In alegerile prezidențiale din Rusia, care au loc pe 18 marie, Vladimir Putin are șapte contracandidați, printre care o singura femeie. Deși sondaljele il arata invingator pe actualul lider de la Kremlin, este important…

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului…

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului din Rusia:…

- ALEGERI IN RUSIA: Aleksei Navalnii, marele absent Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist carismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut. La 41 de ani, el…

- 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult inaintea celorlalti sapte candidati, cu 69% din intentiile de vot', potrivit sondajului realizat prin telefon in perioada 5-9 martie, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Valeri Fiodorov, directorul institutului de sondare a opiniei publice. Contracandidatii…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a extins pentru inca sase luni sanctiunile impuse Rusiei dupa ce a anexat Crimeea si a sustinut rebelii din estul Ucrainei, scrie Reuters, conform news.ro.Sanctiunile, printre care si restrictii de calatorie sau inghetarea bunurilor a 150 de persoane si 38 de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu pentru un film documentar, ca reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina este imposibila, indiferent de circumstante, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata scepticismul cu privire la posibilitatea desfasurarii unei misiuni de pace a ONU in estul Ucrainei in timpul apropiat, intr-o declaratie facuta in marja Conferintei de securitate de la Munchen, in care a apreciat ca nu prea s-a avansat…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, reușește sa ajunga implicat in scandalurile din interiorul UE și fara voia sa. Dupa ce ministrul de Externe al Olandei declarase ca liderul de la Moscova se lauda cu planurile expansioniste, adevarul a ieșit la iveala, iar demnitarul s-a simțit obligat sa demisioneze.

- Numele celor opt candidati vor fi aranjate in ordine alfabetica pe buletinele de vot, a precizat Comisia Electorala.Pentru a se inregistra drept candidat independent la prezidentiale, un aspirant la titlul de candidat in cursa trebuia sa stranga cel putin 300.000 de semnaturi de la alegatori,…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rudele în urma catastrofei aviatice din regiunea Moscovei, informeaza pagina oficial a Kremlinului. Totodata, președintele rus a dispus crearea…

- Ministrul de Finante in Guvernul Dancila, Eugen Teodorovici, spune ca sunt prea multi bugetari fata de nevoile reale ale Romaniei si ca sunt mai multi cei care "controleaza" decat cei care muncesc. "Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina. Controversatul ultranationalist rus a propus duminica seara ca o bomba…

- Ministerul ceh al Educatiei a anuntat ca a anulat, in urma protestelor formulate de ambasadele Ucrainei si Georgiei, aprobarea sa pentru un atlas in care exista Statul Islamic (SI) si unde Crimeea este descrisa drept teritoriu rus, informeaza AFP. Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat…

- Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat de editura Kartografia Praha, chiar daca diplomatia ceha nu recunoaste nici Statul Islamic, nici anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa. Ministerul 'a verificat situatia' si 'si-a retras aprobarea pentru acest atlas', promitand totodata…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, dr. Raed Arafat, face in aceste zile un tur al Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta la a caror evaluare asista pentru a cunoaste problemele din sistem. Ministrul secretar de stat, Raed Arafat a anuntat ca din cei 600 de milioane de euro alocati anul…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- Școlile din mai multe județe, inchise din cauza vremii Liviu Pop, ministrul Educatiei foto: Arhiva În 88 de unitati scolare din 14 judete, cursurile au fost suspendate din cauza ninsorii si a viscolului. Ministrul educatiei, Liviu Pop, a precizat, dupa videoconferinta cu prefectii organizata…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Totodata, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa pe motivul unei condamnari penale, a anuntat ca va organiza un protest national pentru boicotarea scrutinului, transmit agentiile internationale de presa.Putin a prezentat comisiei dosarul cu cele 300.000 de semnaturi…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu…

- ”Lupta cu fasciștii” a fost tema principala a propagandei Kremlinului in timpul ocuparii si anexarii rapide a peninsulei Crimeea. Incepand cu șeful statului rus, Vladimir Putin, diplomații sai și pana la cel mai neinsemnat postac al ”fabricii de troli” de la St Petersburg, toti au infierat ”junta fascista”…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Ksenia Sobceak, principalul contracandidat al lui Vladimir Putin la alegerile din martie 2018 (foto: The Independent) La 18 martie 2018 vor avea loc alegeri prezidentiale in Federatia Rusa, in conditiile unei conduceri autoritare a statului din partea presedintelui Vladimir Putin, a izolarii internationale…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta.Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei.Data de 18 martie va coincide…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegeri prezidentiale sunt programate pe 18 martie, in care favorit este Vladimir Putin, candidat la al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rosiskaia…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…