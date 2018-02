Stiri pe aceeasi tema

- Accesul la blogul principalului opozant al Kremlinului, Alexei Navalnîi, a fost blocat joi la ordinul Roskomnadzor, în urma cererii miliardarului Oleg Deripaska, vizat de o ancheta recenta realizata de Fondul de Combatere a Coruptiei, fondat de opozant, potrivit France Presse, citata…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Autoritațile de la Moscova ar putea bloca Instagram și YouTube in Rusia, dupa ce un miliardar rus, Oleg Deripaska, a ciștigat un proces in instanța legat de dreptul la intimitate. Hotarirea judecatoreasca vizeaza o serie de clipuri video și imagini care il surprind pe Deripaska și pe viceprermierul…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- Aproape toate afacerile, de la mici la mari, au o pagina de Facebook pentru a fi prezente in mediul online. O alta parte dintre acestea folosesc si alte platforme de social media, insa discutia pe acest subiect este adesea limitata la Facebook, Instagram si poate Twitter.

- Mai mult de un milion de internauti au vizionat vineri, la mai putin de 24 de ore de la postarea online, un film-ancheta al opozantului rus Aleksei Navalnii, in care un influent vicepremier este acuzat ca ar fi beneficiat de 'atentii' din partea miliardarului Oleg Deripaska, informeaza AFP.…

- "Spuneti ca toata lumea are un smartphone", a declarat Putin joi, in urma unui discurs al directorului Institutului National de Cercetari Kurceatov, Mihail Kovalciuk, la o reuniune cu cercetatori si academicieni rusi, la Novosibirsk, in Siberia Occidentala.Kovalciuk tocmai spusese in discursul…

- The Bucharest Major, organizat de PGL si Imba TV pe 9-11 martie la Sala Polivalenta, va oferi unul dintre cele mai mari premii din istoria evenimentelor sportive din Romania: un milion de dolari. Turneele de calificare pentru The Bucharest Major s-au incheiat si ne-au oferit lista completa de echipe…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati…

- In era in care tehnologia este la un nivel atat de avansat, oamenii sunt constant conectati la retelele de socializare. Oamenii isi doresc sa ii impresioneze pe ceilalti prin pozele lor de pe Instagram, Facebook si Twitter.

- Speculantului George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. „E un balon de sapun bazat pe neințelegere și nu o moneda", decreteaza finanțatorul maghiar intr-unul dintre cele mai dure atacuri ale sale din timpul ''petrecerii sale de joi'' de la Forumul Economic Mondial de la…

- Candidatura lui Aleksei Navalnii la alegerile prezidențiale din martie a fost respinsa de Comisia Electorala rusa, invocandu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ.

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Președintele rus a sarbatorit Boboteaza cu o baie in lacul Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri distanța de Moscova. Vladimir Putin a infruntat frigul și a renunțat la haine pentru a marca aceasta tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Președintele rus a mers alaturi de alți credincioși la lacul…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Business Magazin a intocmit o lista cu 10 moduri de a face bani in plus. Unele solutii prezentate mai jos sunt doar temporare, un mod de a castiga rapid bani pe cand altele reprezinta o investitie pe termen lung. 1. Vinde obiectele de care nu ai nevoie pe site-urile de anunturi. Poti…

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Catrinel Sandu divorțeaza de tenismenul Gabriel Trifu. Vedeta a facut anunțul pe o rețea de socializare. "Fiecare sfarsit de an este o ocazie pentru a face un bilant. Pentru este mai mult de atat. Este incheierea unui capitol important din viata mea. Dupa separarea de mai bine de un an de zile, eu…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte al tarii. I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de…

- N-au trecut decat cateva zile de cand Alexei Navalnai si-a depus oficial candidatura si Comisia Electorala i-a respins-o. Nu este o surpriza: autoritatile au avertizat ca bloggerul anti-coruptie nu poate condamna pentru ca are la activ un dosar penal, informeaza TVR. Navalnai a fost condamnat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Tag-urile sunt o parte importanta a unei retele sociale, ele ajutand la organizarea continutului masiv al acestora pe subiecte de interes. Popularizate de Twitter, acestea au fost adoptate ulterior de numeroase alte produse, inclusiv de Facebook. Instagram, produs detinut de Facebook, foloseste si el…

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Printre acestea se numara un buton de tip Regram, care ar fi extrem de popular, in contextul in care utilizatorii il asteapta de mult timp. Acesta va funcționa intr-un mod asemanator cu Retweets pe Twitter sau funcția Share pe Facebook, permițand utilizatorilor sa redistribuie conținutul altor persoane. …

- Imediat dupa seismul produs pe 12 noiembrie in vestul Iranului, celebrul fost fotbalist Ali Daei a lansat un apel la donatii adresat celor aproape trei milioane de persoane care ii urmaresc postarile pe reteaua de socializare online Instagram. In doar o saptamana, a reusit sa colecteze peste 60…