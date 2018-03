Stiri pe aceeasi tema

- Mașina de propaganda a Moscovei, care include și aparatul diplomatic al MAE rus, a lansat un val in creștere de obiecții și contraacuzații in cazul asasinarii fostului agent dublu Serghei Skripal, noteaza intr-o declaratie semnata de ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin. Anterior, omologul…

- Presedintele Vladimir Putin s-a adresat rusilor intr-un mesaj video difuzat in noaptea de joi spre vineri, in care ii indeamna sa se prezinte la vot duminica in cadrul alegerilor prezidentiale, apelul sau intervenind pe fondul temerilor Kremlinului fata de o absenta masiva la urne, relateaza France…

- Caz inedit intr-un oraș din Rusia, unde un biclict, care a suferit un accident dupa ce a intrat intr-o groapa din carosabil, a ajuns sa fie amendat pentru ca ar fi provocat stricaciuni gropii.

- "Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta" luni, la spital, a transmis conducerea teatrului pentru agentia informationala a Rusiei Tass.Nascut in 1935 la Saratov, in sud-vestul Rusiei, Oleg Tabakov s-a alaturat din 1956 trupei teatrului moscovit Sovremennik devenita una…

- CSM Bucuresti a fost un fel de sperietoare pentru Rostov Don in ultimii ani, reusind sa o elimine in ultimele doua sezoane ale Ligii Campionilor cu victorii obtinute in Rusia. Reprezentanta Romaniei nu ii mai da insa fiori campioanei Rusiei, inaintea confruntarii de sambata (ora 15:00), intr-un…

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 93 voturi pentru, 158 contra si o abtinere, motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL si intitulata "Educati Romania, nu o pesedizati!".

- "Declaratiile ruse care ameninta sa vizeze aliati (NATO) sunt inacceptabile si contraproductive", a declarat purtatorul de cuvant al NATO, Oana Lungescu, intr-un comunicat."Nu vrem un nou razboi rece sau o noua cursa a inarmarilor", a declarat ea, adaugand ca sistemul antiracheta al NATO…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat ca Rusia a dezvoltat o noua racheta, invincibila, care poate ajunge oriunde în lume. Arma, cunoscuta drept Satan 2, este capabila de distrugeri fara precedent.

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca intentioneaza sa reduca la jumatate saracia din tara in urmatorii sase ani, in cadrul discursului sau anual despre starea natiunii, in Moscova, s...

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, scrie agenția chineza Xinhua, preluata de Agerpres. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv „robotica, sisteme de spionaj,…

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, a transmis pe Twitter ca a fost retinut joi de politie, la scurt timp dupa ce seful campaniei sale, Leonid Volkov, a anuntat ca la randul sau a fost retinut, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Maria Vinogradova, 12 ani, și sora ei, Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite moarte, intinse pe caldaramul acoperit de zapada, in fața blocului lor din Izhevsk, in vetul Rusiei. Potrivit presei din Rusia, totul a inceput din cauza jocului 'Balena Albastra', iar acum autoritatile au…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Marina SUA iși sporește prezența in Marea Neagra, pentru a contracara prezența Rusiei, a afirmat un oficial american pentru CNN. Rusia și-a intarit prezența militara in zona, dupa 2014, iar acum o noua nava americana ajunge in Marea Neagra, pentru ”operațiuni maritime de securitate”. …

- Echipa galateana antrenata de Nicu Harabagiu si Marian Apostu s a trezit la realitate si traverseaza o perioada foarte buna. In penultima etapa din prima faza a Diviziei A1 la volei masculin, Arcada a jucat in deplasare cu vicecampioana SCM U Craiova. Asa cum se preconiza, partida a fost apriga, ambele…

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis astazi un mesaj de condoleanțe poporului rus și premierului Federației Ruse, Dmitrii Medvedev, in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc in regiunea Moscovei.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene Tudor Ulianovschi a adresat omologului sau rus Serghei Lavrov un mesaj de condoleante in legatura cu tragicul accident aviatic care a avut loc duminica in regiunea Moscovei, soldat cu multiple pierderi de vieti omenesti.

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat luni ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune.

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- FBI a anchetat cazul morții cantareței Madalina Manole. La caz au participat o romanca stabilita in Canada, Mihaela Brooks, dar și un celebru psiholog, Pete Klismet, angajat mai mulți ani in reputata instituție.

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Irina Begu s-a calificat, marti, în optimile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu 733.900 dolari, dupa ce a dispus cu 7-6 (5), 6-1 de germanca Andrea Petkovic.

- Celebrarea Centenarului Marii Uniri nu inseamna doar spectacole omagiale și comunicari științifice pe bani publici. Sau nu ar trebui sa insemne doar atat. Anul 2018 ar trebui sa fie un moment in care statul roman, oamenii cu adevarat de meserie dintre istorici, diplomații, presa, cata mai exista ea,…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Macedoniei, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Zagreb.Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Un numar de 31 de persoane au fost ucise si alte peste 40 ranite intr-un incendiu care a cuprins un spital din Miryang (sud-est), vineri dimineata, au precizat pompierii, citati de agentia sud-coreeana Yonhap.Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala),…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- Ponta: "Un miliard de euro pleaca din Romania in fiecare luna" Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent. "Lucrurile merg în directia…

- Echipa lui Flavius Stoican a incheiat cu o remiza seria meciurilor amicale din Antalya, 0-0 cu formatia poloneza de prima liga Sandecja Nowy Sacz. Cele mai mari ocazii ale partidei s-au consumat in final si l-au avut in prim-plan pe Catalin Stefanescu. Intrat in teren in minutul 77, in locul lui…

- O universitate din provincia Zhejiang din estul Chinei a început sa foloseasca un program informatic de inteligenta artificiala (AI) pentru a corecta lucrarile sustinute de studentii sai la proba scrisa de limba chineza, informeaza Xinhua marti. "Programul AI are nevoie de doar 40 de secunde…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- Prima etapa din noul an in Divizia A1 la volei masculin a debutat cu duelul la varf, LMV Tricolorul Ploiesti - Arcada Galati. La ora duelului direct programat sambata dupa amiaza cele doua formatii ocupau locurile 2-3 in clasament la egalitate de puncte. Echipa galateana antrenata de Nicu Harabagiu…

- Presedintele Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat la prezidentialele din martie, a anuntat miercuri o crestere anticipata a salariului minim de care vor profita, spune el, patru milioane de rusi, informeaza HotNews.ro, citand AFP. Cu cateva ore inainte ...

- "Pentru noi, Anul Nou este o sarbatoare de familie. O sarbatorim asa cum am facut-o in copilarie: cu cadouri si surprize, cu o caldura deosebita, asteptand schimbari importante. Acestea vor veni, daca ne vom aminti cu totii de parintii nostri, daca vom avea grija de ei, daca vom continua sa ne intelegem…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele Vladimir Putin a elogiat joi rolul 'crucial' al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic a pierdut aproape in totalitate teritoriul pe care il cucerise, transmite AFP. 'Rusia a furnizat o contributie cruciala la infrangerea fortelor…

- Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion, potrivit unui nou bilant publicat joi de autoritatile din al doilea oras ca marime al Rusiei. Bilantul anuntat initial era de 10 raniti. "O bomba artizanala lasata in camera de bagaje…

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Presedintele Vladimir Putin va continua sa conduca Rusia din umbra dupa numirea pur formala a actualei guvernatoare a Bancii Centrale in functia de presedinte, una dintre predictiile agentiei de presa Bloomberg din cadrul scenariilor pesimiste pentru urmatorul deceniu.

- Au trecut cateva zile de cand fostul suveran al Romaniei a fost condus pe ultimul drum de catre membrii Familiei Regale si de o mare de romani. Marti dupa-amiaza, Custodele Coroanei, Principesa Margareta, a ales sa transmita un mesaj prin care a adresat multumiri romanilor. “Adresez tuturor recunoscatoare…

- Serban Huidu a reușit sa starneasca furia pe rețele de socializare, cu o postare legata de crima comisa de Magdalena Șerban la metrou, la stația Dristor. Fostul carcotaș a postat pe pagina sa de facebook un mesaj care a redeschis Cutia Pandorei, Huidu alegandu-se cu nenumarate critici. Reamintim ca,…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…