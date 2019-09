Partidul președintelui Vadimir Putin și-a mențiunut majoritatea, insa foarte greu. In Moscova, Rusia Unita a scazut la aproape jumatate fața de ultimul scrutin, rezultatul fiind un adevarat șoc electoral, informeaza Politico. Putin s-a confruntat cu un val de proteste și critici in vara acestui an.

Rezultat alegeri Rusia . Putin, șoc electoral la Moscova

Candidații partidului Rusia Unita au obținut 24 de mandate din cele 45 din Duma orașului. In comparație, la ultimele alegeri, partidul lui Vladimir Putin a obținut 40 de mandate in Duma! Pana in prezent au fost numarate…