- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si…

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat deja pe Vladimir Putin pentru victoria obtinuta. Noul mandat de sase ani va inseamna o dominatie politica a lui Putin asupra Rusiei de aproape un sfert de secol, scriu jurnalistii de la Reuters, care amintesc ca doar

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Presedintii din Serbia si China l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, unde a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate. Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care l-a felicitat pe Putin. "Va rog…

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut peste 70% din voturile rusilor, relateaza site-ul agentiei Tass. Dupa numararea a aproximativ 21% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Putin a obtinut 71.97%…

- Sectiile de votare din Rusia se vor inchide duminica la ora locala 20.00, dupa care va incepe numaratoarea voturilor. In partea asiatica a Rusiei, sectiile s-au inchis deja. In cazul Rusiei, importanta este prezenta la urne care ar insemna o consolidare a regimului, intrucat , cotat in sondaje cu cel…

- Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara…

- Sectiile de votare din cea mai mare parte a Rusiei s-au deschis, duminica dimineata, 107 milioane de cetateni rusi fiind asteptati sa voteze in cadrul alegerilor prezidentiale. Cotat in sondaje cu cel putin 70% din intentiile de vot, Vladimir Putin nu are emotii si se indreapta spre o victorie zdrobitoare…

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat pe pagina sa de Facebook ca forte ale politiei vor pazi reprezentantele diplomatice ale Rusiei in Ucraina, 'la Kiev, Harkov, Odessa si Lvov, si nu le va permite cetatenilor rusi sa patrunda in aceste cladiri pentru a vota'. Aceasta decizie a fost…

- Pentru cineva care concureaza practic fara adversar, campania sa electorala este prea intensa Pe 18 martie rusii vor merge la urne si il vor realege pe Vladimir Putin presedinte. Concluziile sunt dinainte cunoscute. Iar intensa lui activitate recenta seamana cu aceea a unuia care are…

- Alegeri Rusia 2018. Vladimir Putin urmeaza sa obtina o victorie in scrutinul din 18 martie, ceea ce-l va plasa la putere pana in 2024, dupa o campanie electorala terna in Rusia, dar bogata in confruntari diplomatice intre Moscova si puterile occidentale. Vladimir Putin, aflat la carma Rusiei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului din Rusia:…

- ALEGERI IN RUSIA: Aleksei Navalnii, marele absent Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist carismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut. La 41 de ani, el…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Agenția Bloomberg, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat".

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- ''Puterea trebuie sa-i opreasca pe denigratorii dezlantuiti in mass-media ruse si sa ofere cetatenilor dreptul la o alegere libera'', a cerut liderul istoric al Partidului Comunist, Ghennadi Ziuganov, intr-o scrisoare deschisa adresata lui Vladimir Putin.Pavel Grudinin, candidatul-surpriza…

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Fara un program, fara dezbateri si fara o opozitie serioasa, presedintele rus in functie, Vladimir Putin, se multumeste cu o campanie minima pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, pe care - potrivit sondajelor - le va castiga fara probleme, in vederea celui de-al patrulea mandat, comenteaza…

- Numele celor opt candidati vor fi aranjate in ordine alfabetica pe buletinele de vot, a precizat Comisia Electorala.Pentru a se inregistra drept candidat independent la prezidentiale, un aspirant la titlul de candidat in cursa trebuia sa stranga cel putin 300.000 de semnaturi de la alegatori,…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- Vladimir Putin a devenit cunoscut pe plan mondial in 1999, cind a fost numit prim-ministru al Rusiei, in timpul mandatului lui Boris Eltin. Viata lui de dinaintea acestui moment nu s-a aflat insa sub lumina reflectoarelor, iar trecutul presedintelui e presarat cu detalii surprinzatoare. Vladimir Vladimirovici…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Totodata, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa pe motivul unei condamnari penale, a anuntat ca va organiza un protest national pentru boicotarea scrutinului, transmit agentiile internationale de presa.Putin a prezentat comisiei dosarul cu cele 300.000 de semnaturi…

- N-au trecut decat cateva zile de cand Alexei Navalnai si-a depus oficial candidatura si Comisia Electorala i-a respins-o. Nu este o surpriza: autoritatile au avertizat ca bloggerul anti-coruptie nu poate condamna pentru ca are la activ un dosar penal, informeaza TVR. Navalnai a fost condamnat…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, va efectua o vizita de doua zile la Moscova, la invitația lui Vladimir Putin. Dodon va participa la o intalnire neformala a liderilor statelor CSI."Sunt planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei si al Intregii…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Republica Moldova a votat pentru adoptarea Rezolutiei ONU cu privire la recunoasterea Crimeei drept teritoriu ocupat temporar de Federatia Rusa. Decizia a fost luata saptamâna aceasta de Adunarea Generala a ONU. Pentru declararea Crimeii drept teritoriu ocupat au votat 70 de state,…