- Miniștrii de externe din Uniunea Europeana au transmis o declarație comuna prin care condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si cer raspunsuri din partea Rusiei In comunicat se arata ca UE este ”socata de utilizarea ofensiva a…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregateste sa-l felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presedintia Federatiei Ruse si va evoca in acest context dezacordurile lor intr-o serie de probleme, a anuntat luni purtatorul de cuvant al cancelarului federal…

- Partidul francez de extrema dreapta Frontul National l-a felicitat luni pe Vladimir Putin pentru victoria la prezidentiale si a salutat "stabilitatea si ancorarea democratica" din Rusia, la capatul unui scrutin marcat de mii de nereguli, potrivit opozitiei si ONG-urilor, scrie Le Figaro.

- "Il felicit din tot sufletul pe Vladimir Vladimirovici Putin cu victoria ferma in alegerile prezidentiale. Ca presedinte al statului independent Republica Moldova, vreau sa declar cu toata responsabilitatea: o Rusie puternica e necesara nu doar rusilor. Astazi, Rusia in frunte cu Putin a devenit…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat deja pe Vladimir Putin pentru victoria obtinuta. Noul mandat de sase ani va inseamna o dominatie politica a lui Putin asupra Rusiei de aproape un sfert de secol, scriu jurnalistii de la Reuters, care amintesc ca doar

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- ♦ Companiile frantuzesti sunt angajatori de top, investitorii germani sunt printre cei mai activi, iar Rusia reuseste sa atraga investitii straine chiar si din Ungaria sau Polonia. In timp ce SUA si unele state europene etaleaza noi sanctiuni economice si financiare contra Rusiei, presedintele…

- Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul,…

- Rusia organizeaza, duminica, alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne într-un scrutin care, cel mai probabil, îi va garanta lui Vladimir Putin un nou

- Numeroase subiecte legate de reformele zonei euro "au fost examinate (...) in mai multe randuri, reunind deocamdata un consens limitat", a explicat Donald Tusk intr-o anexa insotind scrisoarea de invitatie adresata sefilor de stat si de guvern din UE inainte de summitul de la Bruxelles, prevazut…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, vineri, ca Berlinul isi doreste dezvoltarea unui parteneriat ”apropiat” cu Polonia, in pofida diferendelor dintre cele doua state, relateaza site-ul Radio Polonia. Declaratiile ministrului german de Externe vin in contextul in…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Spania este pe cale de a-si indeplini visul calificarii directe la Cupa Mondiala de rugby 2019, invingand duminica Germania cu 84-10 (39-0), pentru aceasta avand nevoie doar de o victorie in ultimul meci al Rugby European Championships, pe 17 martie, cu Belgia, rezultat perfect posibil. La 20 de ani…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct…

- Victor Ponta a reacționat dupa ce Monica Macovei a anunțat ca și-a dat demisia din Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE) din cauza faptului ca fostului premier i s-a permis sa ia cuvantul la summitul din 22 martie de la Bruxelles.

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat vineri ca se opune demersurilor de transformare a Uniunii Europene într-un stat federal si a subliniat ca bugetul comunitar trebuie diminuat, în principal la nivelul alocarii fondurilor structurale, pledând pentru conditionarea accesului…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- Un val de frig siberian s-a instalat asupra continentului european, iar fenomenul extrem face ravagii. a Franta: Doua persoane fara adapost au fost gasite decedate - unul duminica, in orasul Valence, iar celalalt vineri in Regiunea Pariziana.Temperaturile glaciale, accentuate de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Partidul Comunist din Federatia Rusa i-a adresat o scrisoarea deschisa lui Vladimir Putin, acuzandu-l pe liderul de la Kremlin ca duce prin intermerdiul presei afiliate lui o „campanie de denigrare“ impotriva candidatului sau si nu organizeaza alegeri libere.

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Simona Halep reia asaltul pentru primul loc in lume! Locul 2 WTA o va intalnește pe Catherine Bellis, din SUA, locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open. O victorie cu Bellis ar fi sinonim cu revenirea pe in fruntea clasamentului mondial. Insa, pentru a ramane acolo,…

- Fost campion european cu Germania in 1996 și finalist UEFA Champions League in 1999 cu Bayern Munchen, Mario Basler a reacționat dupa remiza dintre Juventus și Tottenham și l-a atacat dur pe Buffon, considerat responsabil pentru revenirea englezilor. In meciul de marți seara, Juventus a condus cu scorul…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, a reacționat dupa dezvaluirile fostului deputat PSD, Vlad Cosma, solicitandu-le lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa acționeze „in numele romanilor care mai cred in țara lor”. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a prezentat, duminica…

- Echipele Belarusului si Germaniei sunt la egalitate, 1-1, in primul tur al competitiei de tenis Fed Cup dupa meciurile care au avut loc sambata la Minsk. In primul meci, belarusa Arina Sabalenka a trecut de Tatjana Maria, cu 4-6, 6-1, 6-2. Egalitatea a fost restabilita dupa victoria surprinzatoare…

- ”Stejarii” vor revanșa cu Germania. Antrenorul nationalei de rugby a Germaniei, Pablo Lemoine, considera ca meciul de sambata impotriva Romaniei va fi unul dificil nu doar pentru ca echipa sa joaca in deplasare, dar si pentru ca partida este importanta pentru calificarea la Cupa Mondiala. Pablo Lemoine…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Echipele de tenis ale Australiei si Germaniei sunt la egalitate, 1-1, la Brisbane, vineri, in intalnirea din primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis. Alexander Zverev, numarul 5 mondial, a adus primul punct al Germaniei, prin victoria reusita in fata mai tanarului Alex De Minaur, in…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber."Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes,…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, luni, cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-2, pe compatrioata ei Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20, calificandu-se in sferturile de finala ale Australian Open, faza in care va evolua cu Simona Halep,…

- Iata ce spune fostul premier: "Datorita conditiilor meteo (poate ca au fost si alte motive), numarul celor care au participat la manifestatiile de sambata a fost semnificativ mai mic. De aceea, unele televiziuni de stiri, poate pregatite in week end pentru aceste evenimente, aveau nevoie de…

- Vin si primele reactii dinspre Bruxelles dupa ce PSD a propus-o pe Viorica Dancila pentru a ocupa functia de premier. Europarlamentarul Victor Bostinaru sustine ca are incredere in Viorica Dancila ca va reusi sa-i uneasca pe social-democrati atat la nivel politic, cat si guvernamental. "Sunt…

- Primavara lui 2018 va incepe, pe arena mondiala, cu alegeri prezidentiale in Rusia, unde rezultatul este cunoscut pentru intreaga lume. Nimeni nu pune la indoiala victoria lui Vladimir Putin in acest scrutin, desi 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida.

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu a turneului ATP de la Sydney, dotat cu premii totale de 468.910 dolari, dupa 6-3, 7-6 (4) cu columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. ACTUALIZARE 11 ianuarie,…

- Doi importanti ministri britanici au facut miercuri declaratii ce risca sa provoace noi tensiuni cu Bruxelles-ul, dupa ce au lansat catre Germania un apel pentru un nou model economic si comercial de cooperare cu Berlinul si cu UE in contextul in care convorbirile privind Brexit-ul intra intr-o etapa…

- Vladimir Putin sugereaza ca „precedentul (sau) loc de munca", de spion, l-a pregatit sa devina presedinte, scrie hotnews.ro. Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul…

- De asemenea, o serie de alegeri prezidențiale sau legislative in puncte „fierbinți” ale mapamondului – Egipt, Irak, Mexic, Brazilia, Cambodgia- prevestesc un an foarte interesant, scrie jurnalul.ro. Test pentru „dictatorul” Orban In alegerile legislative din primavara, ungurii vor…

- Oficialii catalani pro-independenta vor pleca la Bruxelles, vineri, pentru a se intalni cu presedintele catalan demis Carles Puigdemont, dupa ce formatiunile separatiste au obtinut majoritatea locurilor din Parlamentul regional, informeaza site-ul cotidianului The Telegraph.

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…

- Liderul separatist catalan in exil Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este "un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta", informeaza AFP. Prim-ministrul spaniol Mariano "Rajoy a pierdut…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…