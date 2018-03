Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala centrala (CEC) rusa a anuntat ca site-ul sau a fost tinta unei incercari nereusite de atac informatic in timpul alegerilor prezidentiale, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, a declarat pentru presa ca a fost vorba despre…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, s-a aflat ieri la Bistrița, unde s-a intalnit cu liderii fotbalului local. Jurnaliștii l-au intrebat despre proiectele sale legate de reinvierea fotbalului bistrițean, insa președintele a preferat sa comenteze despre trecut, decat sa vorbeasca…

- Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materii explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni in acest caz la definitivarea controlului,…

- SUA pregatește noi sancțiuni contra Rusiei din cauza unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite, a anunțat administrația Donald Trump. "Administratia SUA...

- Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei, din cauza unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite. Potrivit Mediafax, Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 ...

- Conflictul dintre SUA și Rusia a izbucnit din nou. Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei. Motivul deciziei ar fi reprezentat de unele atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite.

- Statele Unite au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 si mai multe atacuri cibernetice, scrie AFP. Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat din…

- Grupul Dona a inregistrat o cifra de afaceri de 230 milioane euro in 2017 si o dublare a profitului fata de anul precedent, in timp ce investitiile, in valoare de 5 milioane euro, au fost alocate pentru finalizarea constructiei depozitului de medicamente, pentru achizitia de licente si reamenajarea…

- Capitala Burkina Faso, Ouagadougou, era vineri tinta unor atacuri in curs, in centrul orasului, unde se afla Ambasada Frantei, Institutul Francez si Statul Major al armatelor tarii, relateaza AFP.

- Capitala Burkina Faso, Ouagadougou, era vineri tinta unor atacuri in curs, in centrul orasului, unde se afla Ambasada Frantei, Institutul Francez si Statul Major al armatelor tarii, relateaza AFP.

- Facebook isi extinde serviciul de recrutare de pe reteaua sa sociala in 40 de tari, cu intentia de a concura pe o piata dominata de LinkedIn, detinuta de Microsoft, scrie news.ro, citeaza digi24.ro.

- Seful principalei agentii de informatii militare americane, NSA, a declarat marti ca nu a primit unda verde din partea Casei Albe pentru a replica serviciilor rusesti, acuzate de ingerinta in campania prezidentiala americana, scrie AFP.

- Un oficial de rang inalt din serviciile de informatii americane spune ca presedintele Donald Trump nu a ordonat si nu a autorizat structurile de securitate americane sa riposteze impotriva amestecului si campaniilor de dezinformare rusesti, astfel ca Moscova nu a fost descurajata in acest efort.

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii...

- Reteaua americana "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri.

- Un moldovean este acuzat in Statele Unite ca face parte din Infraud, o organizație internaționala specializata in crime cibernetice. Reteaua ar fi cauzat pierderi de peste 530 de milioane de dolari.

- ”PSD si Liviu Dragnea au mintit cu buna stiinta cand au promis, in programul de guvernare, marirea salariilor din sectorul public cu 25%”, susține senatorul PNL Eugen Țapu Nazare, intr-un comunicat de presa. ”Fluturasii de salariu pe care angajatii ii primesc in aceasta luna arata, negru pe alb, ca…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a deschis o ancheta privind presupusele atacuri chimice ale regimului sirian impotriva unor localitati controlate de catre rebeli, a anuntat marti Comisia internationala de ancheta privind Siria, mandatata de catre ONU, relateaza AFP. ''Comisia a primit mai multe…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a deschis o ancheta privind presupusele atacuri chimice ale regimului sirian impotriva unor localitati controlate de catre rebeli, a anuntat marti Comisia internationala de ancheta privind Siria, mandatata de catre ONU, relateaza AFP. ''Comisia…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca o parte dintre inculpati au facut atacuri asupra justitiei, au demonizat procurorii si judecatorii si si-au dat seama ca singura solutie de scapare este aceea de a fugi din tara."S-au speriat si au fugit.…

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat incepand cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters.

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters. Serviciile secrete…

- Pentru a stoca si a tranzactiona criptomonede, primul pas este crearea unui portofel electronic denumit wallet. Wallet-ul reprezinta primul pas pentru a intra in lumea criptomonedelor. Acesta este un portofel electronic, iar accesarea lui se face prin intermediul unui cod, care repezinta…

- In data de 11 ianuarie, consilierul judetean Petre Pop, aflat in acest moment in concediu de paternitate, a lansat un nou atac politic impotriva primarului Municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, facand referire de data aceasta la "marea asfaltare" care nu a mai avut loc in anul 2017. Read More...

- In Rusia s-a incheiat procedura de depunere de documente la Comisia electorala centrala. Pe lista s-au inscrie 67 de persoane (21 din partea partidelor, 46 independenti) care doresc sa intre in confruntarea electorala...

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a vorbit atat despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, dar a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.

- Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Jaf de PROPORTII in Venetia: Bijuterii de milioane de euro, furate din Palatul…

- Donald Trump a dizolvat miercuri o comisie a carei infiintare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidentiale americane, relateaza AFP. Initiativa presedintelui american a declansat un val de opozitie din partea a numeroase state care…

- Patru persoane au fost ucise și o a cincea victima se afla in stare grava in urma unor atacuri cu arma alba ce au avut loc in Londra in noaptea de Revelion. Polițiștii spun ca nu a fost stabilite legaturi intre cele cinci incidente. Patru persoane au decedat in noaptea de Revelion la Londra dupa ce…

- Doi romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane. Cei doi au fost retinuti la jumatatea lunii decembrie in Bucuresti, barbatul…

- Doi romani au fost acuzați in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra sistemului de supraveghere video al poliției metropolitane din Washington. Anunțul a fost facut de Departamentul de Justiție al SUA.

- Doi cetateni romani au fost acuzati in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra camerelor de supravegere ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington, ca parte a unei scheme de rascumparare, se arata intr-o declaratie data joi de catre Departamentul de Justitiei al SUA, potrivit…

- Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au fost arestati pe 15 decembrie in Romania. Potrivit Departamentului de Justitie al SUA, cei doi au compromis camerele de filmat ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington intre 9 si 12 ianuarie 2017, cu cateva zile inainte de festivitatea…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura principalului opozant al regimului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, la președinția Rusiei. În urma deciziei, acesta a facut un apel la boicotarea scrutinului. Comisia a votat respingerea dosarului sau de candidatura…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida. 'Vom cere tuturor…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- Doi hackeri romani s-au infiltrat in 65% din camerele de supraveghere din Washington, DC și au incercat sa șantajeze autoritațile, se arata in niște documente oficiale emise de Guvernul Statelor Unite. Suspecții sunt Mihai Alexandru Isvanca și Eveline Cismaru. Hackerii ar fi folosit computerele…

- Doi hackeri români s-au infiltrat în 65% din camerele de supraveghere din Washington, DC și chiar au încercat sa șantajeze autoritațile, se arata în niște documente oficiale emise de Guvernul Statelor Unite. Suspecții sunt Mihai Alexandru Isvanca și Eveline Cismaru.…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci persoane suspectate ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunța Europol.

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Facebook si Microsoft au impiedicat, saptamana trecuta, mai multe atacuri cibernetice, informeaza un oficial al Casei Albe, dupa ce Statele Unite a acuzat public Phenianul pentru atac informatic din luna mai care a blocat activitatea unor spitale, banci si al unor companii, transmite Reuters.

- Facebook și Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marți un oficial al Casei Albe, in condițiile in care Statele Unite acuza public ca autoritațile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea unor…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta.Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei.Data de 18 martie va coincide…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…

- In dimineata acestei prime zile a saptamanii, Comisia speciala pentru legile Justitiei a intrat in sedinta, la Parlament. Concret, urmeaza ca reprezentantii forului condus de catre social-democratul Florin Iordache sa discute amendamentele la Codul Penal si de Procedura Penala, in vederea aplicarii…

- La 18 decembrie in Rusia a fost lansata oficial campanie pentru alegerea președintelui țarii. Incepand de astazi, partidele politice și persoane fizice pot sa prezinte documentele de inscriere la sediul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Rusiei. Pentru a fi inregistrați, candidații trebuie sa prezinte…