Alegeri RUSIA. Cifrele ultimului sondaj al institutului rus VtsIOM pentru Putin

- Președintele USR, Dan Barna a lansat un sondaj IMAS, care arata intenția de vot. PNL - 29,4% PSD - 28,6% USR - 11,2% ALDE - 10,6% Un alt sondaj al Sociopol care arata intenția de vor, da un alt clasament al partidelor politice. PSD - 34% PNL - 33%…

- Tragedia care a avut loc la Spitalul Sfantul Ioan, din Capitala, marți dimineața, cand un medic a fost gasit mort de alți medici, chiar in camera de garda, a deschis un subiect delicat din sistemul medical. Medici puțini, garzi epuizante, intervenții multe, teama de eșec și de a nu-ți pierde pacientul…

- Cu mai puțin de doua saptamani inaintea alegerilor prezidențiale din Rusia, tensiunile intre candidații Ksenia Sobciak și Vladimir Jirinovski continua sa escaladeze. Cei doi s-au luat din nou la harța in cadrul unor dezbateri televizate.

- Deputatul PSD de Suceava, Catalin Nechifor, considera ca rezultatele alegerilor parlamentare din Italia demonstreaza ca in momentul de fața are loc o mișcare tectonica a electoratului, o migrare din zona partidelor consacrate, principalul perdant fiind partidele de stanga. Caștigatorul alegerilor din…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Gigi Becali a luat aceasta decizie ca urmare a unei declaratii a presedintelui FRF. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce spagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a afirmat Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa. Gigi Becali, anunt de ULTIMA ORA legat de PALMARES. Lovitura DE…

- Intalnire de grad zero astazi, la Cotroceni! Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o discutie cu Prim-vicepreședintele Comisiei Europene,Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale.Citeste…

- Eternul candidat in alegerile prezidentiale din Rusia, Vladimir Jirinovski, a oferit din nou un spectacol grotesc la televizor. In stilul propriu, care l-a facut celebru, a lansat o serie de injurii la adresa vedetei TV Ksenia Sobciak.

- Un raport al Organizatiei Natiunilor Unite scoate la lumina un adevar care ar trebui sa le dea de gandit autoritatilor noastre. Dupa Siria, Romania este a doua tara din lume in topul celor care au pierdut din cauza migratiei cei mai multi locuitori. Potrivit ONU, în ultimii 10 ani 3 milioane de…

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles 'baia de sange' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza France Presse.…

- Afacerile cu ciocolata, la nivel istoric in Romania. Cine face jocurile De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii…

- Numele celor opt candidati vor fi aranjate in ordine alfabetica pe buletinele de vot, a precizat Comisia Electorala.Pentru a se inregistra drept candidat independent la prezidentiale, un aspirant la titlul de candidat in cursa trebuia sa stranga cel putin 300.000 de semnaturi de la alegatori,…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Romania a alocat, in 2016, un buget de 240 de milioane de euro pentru asistenta pentru dezvoltare, Republica Moldova fiind principala beneficiara a fondurilor oferite de tara noastra - arata "Raportul national privind asistenta oficiala pentru dezvoltare acordata de Romania in anul 2016", facut public…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat, duminica seara.Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie…

- Cumparatorii care vor trece pe la principalul centru comercial din Timisoara, in acest sfarsit de saptamana, au la dispozitie un program conex atractiv. Aici este programat un targ de antichitati, iar copiii au parte de teatru de papusi.

- City Insurance face publice astazi rezultatele preliminare ale anului 2017, o analiza clara a creșterii companiei și a respectarii promisiunilor fața de clienții și partenerii sai. ● Numarul de contracte incheiate: 4.877.239 ● Totalul dosarelor de daune instrumentate: 110.696 ● Volumul plații…

- Este stare de alerta, iar localnicii au fost avertizați sa ia sasuri de siguranța. Totodata, principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos. Ciclonul tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana…

- Un concert inedit a avut loc in orasul Kirovsk din Rusia. Un grup de cintareti din Norvegia a impresionat localnicii cu mai multe melodii cintate cu ajutorul unor instrumente muzicale create din gheata. Instrumentele muzicale folosite la concertul din Kirovsk au fost create din gheata formata pe un…

- Cifrele oferite de Banca Naționala a Moldovei privind transferurile de bani din strainatate pentru persoanele fizice din țara (adica remitențe) arata ca in luna noiembrie 2017, conaționalii noștri au trimis acasa, prin intermediul bancilor, 105 milioane 230 de mii de dolari.

- BCR transforma 28 de sucursale din intreaga țara in unitați de tip cashless care vor derula operațiuni in regim electronic, fara casierii, potrivit Economica.net . Operatiunile de renuntare la cash si optimizarea retelei teritoriale a BCR vor costa banca circa 50 de milioane de euro, bani ce vor fi…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sâmbata apelul înaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnîi împotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe

- De asemenea, o serie de alegeri prezidențiale sau legislative in puncte „fierbinți” ale mapamondului – Egipt, Irak, Mexic, Brazilia, Cambodgia- prevestesc un an foarte interesant, scrie jurnalul.ro. Test pentru „dictatorul” Orban In alegerile legislative din primavara, ungurii vor…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Totodata, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa pe motivul unei condamnari penale, a anuntat ca va organiza un protest national pentru boicotarea scrutinului, transmit agentiile internationale de presa.Putin a prezentat comisiei dosarul cu cele 300.000 de semnaturi…

- N-au trecut decat cateva zile de cand Alexei Navalnai si-a depus oficial candidatura si Comisia Electorala i-a respins-o. Nu este o surpriza: autoritatile au avertizat ca bloggerul anti-coruptie nu poate condamna pentru ca are la activ un dosar penal, informeaza TVR. Navalnai a fost condamnat…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, a fost nominalizat la președinție in cadrul unei intalniri al unui grup de inițiativa al cetațenilor din Moscova – pe plaja stațiunii Serebrianii Bor. „Pentru” au votat 742 de persoane, transmite corespondentul AR la Moscova, Natalia Vasilieva. Decizia…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta.Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei.Data de 18 martie va coincide…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegeri prezidentiale sunt programate pe 18 martie, in care favorit este Vladimir Putin, candidat la al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rosiskaia…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…

- Aceasta este una din constatarile incluse in studiul unei cercetari facuta de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii, in cadrul proiectului EMINET - Dezvoltarea unei retele de organizatii active in domeniul migratiei. „Studiul releva existenta unor diferente in tendintele migratorii inregistrate…

- Gnohere e golgheterul Ligii 1 Betano si, dupa fiecare reusita, se bucura in stilul lui Paulo Dybala. Comparatiile ii dau motive de bucurie „bizonului”: cei doi inscriu aproape la fel de des. Sponsorul Ligii 1 Betano, operatorul international de paruri si cazinou online Betano.com a realizat un infografic…

- La doar o zi dupa ce Kremlinul a inchis site-urile mișcarii de opoziție ”Rusia Deschisa”, iar rețelele sociale sunt bombardate cu amenințari din partea organului de cenzura rusesc de ștergere a conturilor acestei organizații politice infiintate de Mihail Hodorkovski, candidatul la alegerile…

- Update Polițiștii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenințare la metrou. Anterior o alta persoana a reclamat ca vineri in jurul orei 10.00 a fost amenințata de o femeie, la stația de metrou Unirii 2. „A fost primit un e-mail la Metrorex, ne-au transmis-o noua. O doamna sesizeaza ca a fost…

- Data alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa, la care Vladimir Putin si-a anuntat candidatura, a fost stabilita oficial vineri de catre Camera Superioara a parlamentului rus pentru 18 martie 2018, când se împlinesc exact patru ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP.…

- Grupul francez Auchan, cunoscut in piata pentru lantul de hipermarketuri cu acelasi nume, deschide primele trei magazine din Romania sub formatul de supermarket, sub marca MyAuchan, pana la sfarsitul acestei saptamani. Francezii de la Auchan anunta ca magazinele vor fi deschise in spatiile…