Alegeri Rusia 2018: Sobciak, candidata liberala, se declara multumita de campania sa prezidentiala, dupa ce a iesit pe locul patru potrivit primelor rezultate dupa alegeri

- Reteaua informatica a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizata duminica de un atac cibernetic provenind din 15 tari, a declarat presedinta comisiei, Ella Pamfilova, citata de agentia de presa oficiala rus TASS, potrivit RTL.

- Alegatori din regiunea rusa Perm, situata in partea europeana a tarii, la poalele Uralilor, denunta faptul ca angajatori exercita presiuni asupra lor sa voteze in alegerile prezidentiale de duminica si sa dovedeasca faptul ca au votat, scrie The Associated Press.

- Campania de impaduriri de primavara a inceput "in forta", pe o suprafata de 2,4 hectare. Peste 5 ani, cand vor ajunge la maturitate, copacii vor proteja, de viscol, un segment de 800 de metri din Autostrada Soarelui. Asta in conditiile in care, in toata tara, peste 1.

- Seara cu rezultate bomba in returul optimilor din Europa League. Mairii granzi ai Europei au fost pur si simplu spulberati. Stefan Radu a fost integralist in meciul lui Lazio de la Kiev care a adus calificarea pentru romani.Atletico Madrid s-a distrat si in retur cu Lokomotiv si s-a calificat…

- Candidatul la functia de presedinte al Federatiei Ruse Ksenia Sobciak a izbucnit in lacrimi miercuri, 14 martie, in emisia directa a dezbaterilor electorale din campania prezidentiala rusa de la postul de televiziune „Rossia 1”. Opozanta regimului de la Kremlin nu si-a putut stapani lacrimile pe motiv…

- Aproape o mie de focșaneni nu au declarat corect și nu au platit impozitul pe cladirile in care se desfașoara activitați economice, arata o evaluare realizata la nivelul Primariei municipiului. Campania de identificare a persoanelor care platesc impozite mai mici la bugetul local…

- Jucatoarea Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, trecand in prima runda de sportiva sarba Alexandra Krunic, numarul 47 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1.Romanca s-a impus intr-o ora si 44 de minute, conform News.ro.…

- In contextul in care sarbatoarea Martisorului este prilej de triumf al primaverii, al renasterii, al bucuriei, prescolarii din 37 de gradinite din judetul Suceava si sase din judetul Botosani, in colaborare cu asociatia Kult-Art, condusa de Nicoleta Daneasa, au confectionat, impreuna cu cei 310 ...

- Candidatul la functia de presedinte al Federatiei Ruse Ksenia Sobciak a aruncat un pahar de apa pe contracandidatul sau Vladimir Jirinovski, lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia. Incidentul a avut loc in timpul dezbaterilor la postul de televiziune „Rossia 1”.

- Misiunea Sociala „Diaconia" organizeaza campania de Pasti „Masa Bucuriei". In cadrul campaniei vor fi organizate o serie de acțiuni menite sa sensibilizeze opinia publica fata de problemele batranilor si oamenilor nevoiasi.

- Conducerea PNL a votat ca formatiunea sa nu sustina unele proiecte ale senatorului Daniel Zamfir, potrivit unor surse politice. Unul dintre initiativele pe care liberalii nu o agreeaza este cel privind plafonarea dobazilor la imprumuturile in lei.

- Pentru ca se apropie Ziua Protecției Civile din Romania, pompierii aradeni au donat sange – așa cum fac in fiecare an. “Campania pentru donare de sange, cuprinsa an de an in programul premergator Zilei Protecției Civile din Romania, s-a desfașurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- Un nou tip de inșelatorie circula pe Facebook, avertizeaza CERT-RO. Specialiștii Centrului Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrag atenția utilizatorilor de rețele de socializare asupra acestei noi inșelatorii, prin care este este oferit drept premiu un Iphone X. „Pe…

- Rusia 'a incercat intotdeauna sa evite confruntarea' in Balcani, in timp ce comportamentul statelor occidentale este de natura sa tensioneze situatia, a declarat ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Intr-un interviu acordat luni agentiei de stiri sarbe…

- Campania "Viata fara droguri” a fost initiata de jurnalista Alina Gheorghiu. Aceasta le-a vorbit adolescentilor liceeni din Focsani, impreuna cu specialisti in domeniu, despre acest fenomen care afecteaza tinerii din ziua de azi.

- Trei tineri cu rezultate remarcabile in domeniul lor de activitate se vor alatura colectivului de cadre didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV), acestia promovand concursul de ocupare a posturilor vacante, organizat de instituție.Primul dintre ei are 35 de ani, ...

- Crescatorii care vor sa-și promoveze produsele din fermele de ovine sau de caprine pot beneficia de un ajutor financiar european. Bugetul alocat, la nivel european, sectorului carnii de ovine și caprine este de 6 milioane euro, din care 2 milioane euro sunt prevazute pentru programele simple de promovare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana la data de 31 ianuarie 2018, a autorizat la plata un numar de 700.111 fermieri unici care au depus Cerere de plata in cadrul Campaniei 2017. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza The Associated Press. Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22.45 (ora Romaniei). Falcon…

- Premierul Viorica Dancila considera ca relatiile dintre Guvern si Comisia Europeana trebuie dinamizate, pentru ca acest lucru ar putea duce atat la evitarea situatiilor in care Romania sa fie judecata de alte state membre pe baza unor dezinformari, dar si la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor…

- 4A Games a anunțat in Official PlayStation Magazine ca scenariul lui Metro Exodus a fost finalizat. Producatorul executiv, Jon Bloch, declara ca „scenariul lui Metro Exodus este mai lung decat cele din Metro 2033 și Metro Last Light laolalta. A mai fost confirmat ca Metro Exodus va…

- Peste 20 de angajati ai Casei Albe au fost interogati in ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila obstructonare a justitiei si o eventuala legatura a echipei lui Trump cu amestecul rus in alegerile prezidentiale, potrivit unui document care releva amploarea investigatiei,…

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS. 'Avem…

- Loto 6/49 din 25 ianuarie 2018. Joi, 25 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 21 ianuarie, Loteria Romana a...

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Autor: Octavian ANDRONIC Coaliția, scapata ca prin urechile acului de o criza prelungita grație calculelor corecte facute de președinte, evalueaza pierderile și ciștigurile rezultate din aceasta noua lepadare de premier STOP Dupa unul cam autist și altul prea grobian, pare sa se fi ciștigat unul…

- Centrul Levada nu va mai publica sondaje legate de campania prezidentiala din Rusia pana la alegerile din 18 martie, pentru a nu risca sa fie obligat sa-si inceteze activitatea in aceasta tara.

- Solicitantii și titularii de patente de intreprinzator vor beneficia de reducere de 50% la achitarea primelor de asigurare medicala obligatorie pentru anul 2018, pana la data de 31 martie, curent, informeaza Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, cei care vor procura polița de asistența medicala in acest…

- Autoritatile libaneze au interzis difuzarea a doua filme, intre care 'The Post', cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul american Steven Spielberg, in acord cu boicotul decretat de Beirut pentru orice produs ce are legatura cu Israelul, a anuntat luni un reprezentant al fortelor de securitate,…

- Cel putin 20 de persoane au decedat, iar patru sunt in continuare date disparute, in urma alunecarilor de teren de saptamana trecuta care au distrus zeci de case si au blocat o autostrada majora in sudul statului american California, au anuntat duminica autoritatile informeaza agentia de stiri The Associated…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Secția de lupte de la CSM Craiova a avut rezultate notabile in 2017. Performera a fost Ștefania Priceputu, care a obținut titlul de campioana europeana, bronz la mondialele de juniori și multiple medalii de aur la competiții naționale. Aceste rezultate ...

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati l-a trimis in judecata pe Neculai Hanta, fost primar ar comunei galatene Suceveni, pentru instigare la vatamare corporala. Alaturi de acesta au fost puse sub inculpare alte patru persoane pentru tentativa la omor si instigare la vatamare corporala din culpa.

- Turcia si Rusia au semnat un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta ruse in valoare de 2,5 miliarde de dolari, potrivit presei turce, scrie The Associated Press. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a fost semnat vineri,…

- Conducerea administrativa de la SC Otelul a perfectat doua transferuri in aceste ultime zile din 2017. Este vorba de Bogan Matei, 28 ani, fundas central care in prima parte a sezonului 2017-2018 a fost capitanul formatiei Academica Clinceni (Liga a 2-a) si a mai jucat la Unirea Urziceni, Victoria Branesti,…

- Dieta ketogenica este o dieta in care corpul arde grasimi pentru energie. De fapt, ketoza este o stare fiziologica si inseamna exact arderea acizilor grasi in mitocondrii (uzinele energetice ale organismului) prin beta-oxidare si formarea de corpi cetonici sau ketone (acetona, acidul aceto-acetic…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir arunca o noua bomba: intr-o conferința extraordinara de presa el a prezentat azi o dovada clara a implicarii DNA in campania electorala prezidențiala din 2014, prin punerea sub supraveghere maxima a unui numar imens de politicieni, afaceriști și jurnaliști. Dragomir…

- Unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din județele Calarași, Giurgiu și Ialomița. Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, va dona astazi, 21 decembrie 2017, peste 1000 de perechi de ciorapi de lana unor centre pentru ingrijire a persoanelor varstnice din județele Calarași,…

- Sferturile Cupei Ligii Angliei 2017. Marți joaca Arsenal și Manchester City. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) participa doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea Cupei Ligii merge in calificarile pentru Europa League. Marți, 19 decembrie 21.45…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- La 18 decembrie in Rusia a fost lansata oficial campanie pentru alegerea președintelui țarii. Incepand de astazi, partidele politice și persoane fizice pot sa prezinte documentele de inscriere la sediul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Rusiei. Pentru a fi inregistrați, candidații trebuie sa prezinte…

- Fostul primar al comunei Malu Mare (PSD) a fost trimis in judecata alaturi de alti sapte inculpati pentru comiterea infractiunilor de de tentativa de omor, lovire si tulburarea ordinii si linistii publice. Alexandru Dicu a fost condamnat la un an si zece luni de inchisoare cu suspendare de Tribunalul…