Alegeri Rusia 2018 Frontul National (Franta, extrema dreapta) il felicita pe Vladimir Putin si saluta stabilitatea si ancorarea democratica a Rusiei

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Vladimir Putin, reales fara surprize pentru un al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, a pastrat un mister absolut in privinta intentiilor sale legate de o eventuala remaniere a echipei pe care o conduce cu mana de fier, scrie AFP.

- "Il felicit din tot sufletul pe Vladimir Vladimirovici Putin cu victoria ferma in alegerile prezidentiale. Ca presedinte al statului independent Republica Moldova, vreau sa declar cu toata responsabilitatea: o Rusie puternica e necesara nu doar rusilor. Astazi, Rusia in frunte cu Putin a devenit…

- Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat deja pe Vladimir Putin pentru victoria obtinuta. Noul mandat de sase ani va inseamna o dominatie politica a lui Putin asupra Rusiei de aproape un sfert de secol, scriu jurnalistii de la Reuters, care amintesc ca doar

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Sectiile de votare din Rusia se vor inchide duminica la ora locala 20.00, dupa care va incepe numaratoarea voturilor. In partea asiatica a Rusiei, sectiile s-au inchis deja. In cazul Rusiei, importanta este prezenta la urne care ar insemna o consolidare a regimului, intrucat , cotat in sondaje cu cel…

- Sectiile de votare din cea mai mare parte a Rusiei s-au deschis, duminica dimineata, 107 milioane de cetateni rusi fiind asteptati sa voteze in cadrul alegerilor prezidentiale. Cotat in sondaje cu cel putin 70% din intentiile de vot, Vladimir Putin nu are emotii si se indreapta spre o victorie zdrobitoare…

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Pentru cineva care concureaza practic fara adversar, campania sa electorala este prea intensa Pe 18 martie rusii vor merge la urne si il vor realege pe Vladimir Putin presedinte. Concluziile sunt dinainte cunoscute. Iar intensa lui activitate recenta seamana cu aceea a unuia care are…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France Presse. 'Condamn…

- Facebook a anuntat miercuri ca a inchis pagina miscarii britanice de extrema dreapta Britain First, din cauza publicarii in mod repetat de comentarii cu mesaje de ura impotriva minoritatilor, scrie AFP.

- Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte de a trece la eventuale…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ambitia presedintelui rus pentru al patrulea mandat la Kremlin este sa redea Rusiei importanta pe care o avea URSS pe timpul Razboiului Rece si pentru aceasta recurge la mijloacele militare, propagandistice si economice. Dar are un concurent redutabi: China.

- Votul din Italia exprima in mod clar respingerea fostei clase politice din Italia, exasperarea fata de marasmul economic si tensiunile provocarte de catre fosta clasa politica in fata unui marasm economic si a tensiunilor provocate de migratie in Europa. In momentul acesta, se poate spune ca Italia…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia. Meciul conteaza si pentru etapa a treia a Rugby Europe International Championship, in urma…

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat noile rachete „invincibile” ale Rusiei, despre care a spus ca au capacitatea de a lovi aproape in orice loc de pe Pamant. El a prezentat și o simulare video, in care mai multe rachete lovesc in Florida, SUA, acolo unde se afla reședința Mar-a-Lago, a președintelui…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- Agenția Bloomberg, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat".

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Pentru prima oara, partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devanseaza intr-un sondaj partidul social-democrat (SPD), chemat sa guverneze cu conservatorii condusi de Angela Merkel, scrie AFP.

- "Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi", a afirmat Serghei Lavrov, intrebat in marja Conferintei de securitate de la Munchen cu privire la inculparile anuntate de SUA impotriva rezidentilor rusi, acuzati de complot pentru favorizarea campaniei lui Donald Trump.In ceea ce…

- Fara un program, fara dezbateri si fara o opozitie serioasa, presedintele rus in functie, Vladimir Putin, se multumeste cu o campanie minima pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, pe care - potrivit sondajelor - le va castiga fara probleme, in vederea celui de-al patrulea mandat, comenteaza…

- Candidatul la președinția rusa, Xenia Sobciak, a depus o cerere la Curtea Suprema a Rusiei, solicitând anularea înregistrarii candidaturii lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale, scrie Radio Liberty, scrie paginaderusia.ro În declarația sa, Sobciak subliniaza ca…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca politica de sanctiuni a Occidentului impotriva Rusiei sa se incheie, pentru ca Moscova sa aiba relatii normale cu celelalte state, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Justitia franceza a confirmat vineri excluderea lui Jean Marie Le Pen din formatiunea pe care a creat-o, Frontul National, dar doar ca simplu membru de partid, lasandu-i astfel titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP. Curtea de apel de la Versailles…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport. "In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta Curte, soferii…

- Franta a cerut joi Rusiei si Iranului sa intervina de 'urgenta' pe langa aliatul lor sirian pentru ca acesta sa inceteze bombardamentele in provincia Idlib (nord-vest) si sa faciliteze accesul ajutorului umanitar, relateaza AFP. 'Este urgent ca Rusia si Iranul, garanti ai procesului de la Astana…

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Partidul german de extrema dreapta AfD, cunoscut, intre altele, pentru euroscepticismul sau, a obtinut marti sefia comisiei pentru Buget, una dintre cele mai importante din camera deputatilor, scrie AFP.

- Cehia scrie istorie la Campionatul European din Croația. Echipa pregatita de foștii jucatori ai "naționalei", Jan Filip și Daniel Kubes, s-a calificat in Main Round-ul competiției dupa ce a trecut miercuri seara cu 33-27 de Ungaria! Și ce start de turneu avusesera cehii, invinși de spanioli cu 32-15!…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova. Oficialii au „abordat toate aspectele legate de relatiile bilaterale”.

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…