Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin s-a adresat rusilor intr-un mesaj video difuzat in noaptea de joi spre vineri, in care ii indeamna sa se prezinte la vot duminica in cadrul alegerilor prezidentiale, apelul sau intervenind pe fondul temerilor Kremlinului fata de o absenta masiva la urne, relateaza France…

- Cine sunt contracandidații lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din Rusia. In alegerile prezidențiale din Rusia, care au loc pe 18 marie, Vladimir Putin are șapte contracandidați, printre care o singura femeie. Deși sondaljele il arata invingator pe actualul lider de la Kremlin, este important…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Ultimele sondaje publicate de presa rusa arata ca Vladimir Putin va obține intre 73 și 75% dintre voturile rușilor la alegerile prezidențiale de duminica, 18 martie. Dar restul lumii incearca sa ințeleaga de ce il voteaza rușii pe Vladimir Putin și ce sta in spatele devotamentului acestora pentru liderul…

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului…

- 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult inaintea celorlalti sapte candidati, cu 69% din intentiile de vot', potrivit sondajului realizat prin telefon in perioada 5-9 martie, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Valeri Fiodorov, directorul institutului de sondare a opiniei publice. Contracandidatii…

- Televiziunea de stat din Rusia avertizeaza "tradatorii” sa nu se stabileasca in Anglia. "Nu alegeti Anglia ca sa locuiti acolo. Oricare ar fi motivele, daca sunteti un tradator profesionist al tarii sau doar va detestati tara in timpul liber, repet, nu conteaza, nu va mutati in Anglia”, a spus prezentatorul…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- Erik Prince, fondatorul Blackwater, o firma contractoare in domeniul Apararii, si totodata un sustinator al presedintelui Donald Trump a declarat anul trecut intr-o audiere in Congres ca a discutat despre relatiile dontre Statele Unite si Rusia in cursul unei intalniri, in Seychelles, cu un om de…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat sa compara luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie pe durata alegerilor prezidentiale din 18 martie, informeaza AFP. "O audiere la…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Fara un program, fara dezbateri si fara o opozitie serioasa, presedintele rus in functie, Vladimir Putin, se multumeste cu o campanie minima pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, pe care - potrivit sondajelor - le va castiga fara probleme, in vederea celui de-al patrulea mandat, comenteaza…

- Atacul cibernetic din iunie 2017 "s-a raspandit in intreaga lume, cauzand pagube de miliarde de dolari in Europa, Asia si America", a declarat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe. "A fost o parte din efortul necontenit al Kremlinului de a destabiliza Ucraina si demonstreaza tot…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu 'consecinte internationale' pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost 'cel mai distructiv si costisitor din istorie', potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - 'iresponsabil…

- Accesul la site-ul oponentului nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost blocat joi la ordinul autoritatii ruse pentru controlul mass-media, in urma cererii unui miliardar vizat de o ancheta recenta a acestuia, potrivit France Presse. 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media)…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse. Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta,…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a transmis ca avionul de vanatoare a fost doborat in apropierea orasului Sarqeb, localitatea controlata de rebeli pe care trupele siriene incearca sa o ocupe cu sprijin aerian din partea Rusiei. Informatiile privind doborarea aeronavei nu…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut ieri de politie, la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a...

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Kremlinul se folosește de preoti ortodocsi din România pentru a alimenta protestele împotriva fracturarii hidraulice, informeaza televiziunea Digi24, care citeaza un raport prezentat în Congresul American pe tema eforturilor Rusiei de a destabiliza democrațiile europene. Potrivit…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Totodata, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa pe motivul unei condamnari penale, a anuntat ca va organiza un protest national pentru boicotarea scrutinului, transmit agentiile internationale de presa.Putin a prezentat comisiei dosarul cu cele 300.000 de semnaturi…

- N-au trecut decat cateva zile de cand Alexei Navalnai si-a depus oficial candidatura si Comisia Electorala i-a respins-o. Nu este o surpriza: autoritatile au avertizat ca bloggerul anti-coruptie nu poate condamna pentru ca are la activ un dosar penal, informeaza TVR. Navalnai a fost condamnat…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta.Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei.Data de 18 martie va coincide…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…