Alegeri Rusia 2018 ​​Ce echipa va avea Vladimir Putin in al patrulea sau mandat la Kremlin? Personalitatile care s-au mentinut in cercul intim al presedintelui

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- Vladimir Putin a fost reales duminica pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, cu 76,6% din voturi, potrivit rezultatelor publicate luni. Putin se afla de peste 18 ani la putere, in calitate de președinte sau premier, iar consolidarea puterii apare intr-un context foarte tensionat in relația…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Vladimir Putin va conduce Federația Rusa inca 6 ani, dupa ce duminica și-a asigurat un nou mandat de președinte. Dupa numararea a aproape 98% din voturi, Putin a caștigat alegerile cu un zdrobitor scor de peste 76 de procente.

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- "Rusia nu are nimic de felul acesta", a declarat Putin intr-o conferinta de presa la Moscova, dupa ce rezultatele preliminare au aratat ca a obtinut al patrulea mandat la Kremlin. "Am eliminat toate armele noastre chimice sub controlul unor observatori internationali", a insistat presedintele. El…

- Duminica, alegerile prezidențiale din Federația Rusa, l-au reconfirmat pe Vladimir Putin, pentru al patrulea mandat la Kremlin, scrie presa internationala, inainte de a fi comunicat, oficial, rezultatul votului. De remarcat ca, practic, Putin n-a avut contracandidat, iar votanții varstnici au fost majoritari…

- Vladimir Putin a castigat, duminica, cel de-al patrulea mandat al sau, dupa ce exit-pollurile arata ca a luat 73,9 la suta dintre voturi. Alegerea sa era sigura in contextul in care majoritatea rusilor nu au vazut nicio alternativa si nu vine decat sa confirme puterea liderului de la Kremlin. Rezultatul,…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.

- Vladimir Putin a obtinut cel de-al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, potrivit tuturor sondajelor la iesirea de la urne, transmite presa internationala. Presa de stat preluata de DPA anunta ca Putin a obtinut 73,9% din sufragii, in t...

- Prezenta alegatorilor rusi pare mai mare duminica in majoritatea regiunilor, in timp ce presedintele Vladimir Putin candideaza pentru al patrulea mandat, comparativ cu momentul cand a fost ales ultima data in 2012, informeaza dpa. Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei…

- Cei circa 107 milioane de cetațeni ruși sunt așteptați sa se prezinte duminica la urne pentru a vota la alegerile prezidențiale. Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat, a spus ca este mulțumit cu orice scor va obține. Sondajele il arata caștigator pe liderul de la Kremlin cu 70% din…

- Peste 107 milioane de alegatori rusi sunt chemati duminica la urne, incepand cu ora locala 08:00, in cadrul alegerilor prezidentiale in Rusia, la care actualul sef al statului Vladimir Putin urmeaza sa fie reales - fara surprize - pentru al patrulea mandat, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Occidentul,…

- Peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati, duminica, la urne, in Rusia. Potrivit sondajelor, Vladimir Putin este favoritul a 71% dintre alegatori. Marele absent al alegerilor este Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, caruia i-a fost interzis sa candideze, din cauza unei condamnari.

- Sectiile de votare din cea mai mare parte a Rusiei s-au deschis, duminica dimineata, 107 milioane de cetateni rusi fiind asteptati sa voteze in cadrul alegerilor prezidentiale. Cotat in sondaje cu cel putin 70% din intentiile de vot, Vladimir Putin nu are emotii si se indreapta spre o victorie zdrobitoare…

- Rusii il realeg duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin. Creditat cu aproape 70- din intentiile de vot in ultimele sondaje, cel mai puternic om din Rusia, laudat ca a readus stabilitatea dupa anii '90 - cu pretul unui recul al libertatilor, acuza criticii -, are sa-si faca…

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va ontine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 (sambata, 22.00, ora Romaniei)…

- Rusia organizeaza, duminica, alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne într-un scrutin care, cel mai probabil, îi va garanta lui Vladimir Putin un nou

- Iata ce declara Vladimir Putin in INTERVIUL acordat presei americane, inaintea alegerilor Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica…

- Președintele Donald Trump l-a demis pe Rex Tillerson, omul de afaceri pe care l-a numit in fruntea Departamentului de Stat. Noul Secretar de Stat al SUA a fost numit șeful CIA, Mike Pompeo. Președintele Donald Trump a anunțat pe Twitter ca Rex Tillerson va fi inlocuit de Mike Pompeo, șeful CIA, la conducerea…

- 'Echipajul unui avion de vanatoare MiG-31 a efectuat o lansare de proba a unei rachete hipersonice de inalta precizie Kinzhal', a informat Ministerul Apararii rus intr-un comunicat de presa. Lansarea a avut loc dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a prezentat respectiva racheta si restul arsenalului…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Ambitia presedintelui rus pentru al patrulea mandat la Kremlin este sa redea Rusiei importanta pe care o avea URSS pe timpul Razboiului Rece si pentru aceasta recurge la mijloacele militare, propagandistice si economice. Dar are un concurent redutabi: China.

- Ce nu face Mamitica Rusie pentru tanarul sau domn Goe, pe numele de Vladimir Putin, pentru a-i mai da un mandat – al patrulea de presedinte, dupa doua de 4 ani, un intermezzo de premier forte cu papusa Medvedev la Kremlin si inca unul de 6 ani, cu ultimul cadou acum, de 18 martie, ca tot sunt 4 ani…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, în discursul despre starea națiunii, ținut cu câteva saptamâni înaintea alegerilor, scrie BBC.

- Partidul Comunist din Federatia Rusa i-a adresat o scrisoarea deschisa lui Vladimir Putin, acuzandu-l pe liderul de la Kremlin ca duce prin intermerdiul presei afiliate lui o „campanie de denigrare“ impotriva candidatului sau si nu organizeaza alegeri libere.

- 'Spuneti ca toata lumea are un smartphone', a declarat Putin, dupa un discurs al directorului Institutului national de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, sustinut cu prilejul unei reuniuni a cercetatorilor rusi de la Novosibirsk, in Siberia occidentala. Kovalciuk tocmai afirmase in discursul…

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- O portiune de bulevard din dreptul ambasadei Rusiei la Washington va deveni "Boris Nemtsov Plaza" (Piata Boris Nemtov), dupa numele opozantului rus asasinat in 2015 la Moscova, potrivit unei rezolutii votate marti de Consiliul municipal al capitalei federale americane, transmite AFP.Rezolutia,…

- Numele strazii pe care se afla ambasada Rusiei la Washington a fost schimbat în &"Boris Nemțov&", cunoscutul critic al lui Vladimir Putin, împușcat lânga Kremlin în 2015, scrie BBC.

- "Dinamica economiei ruse ramane pozitiva. Vom putea majora salariul minim incepand cu data de 1 mai anul curent si nu de la 1 ianuarie 2019 cum era prevazut anterior", a declarat Vladimir Putin, cu cateva ore inainte de inaugurarea sediului sau de campanie. Potrivit lui Vladimir Putin, salariul minim…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte, si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent.

- Vladimir Putin , care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte , si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent. Analistii politici sunt de parere ca dupa ce se va instala din nou in fruntea Rusiei pentru…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In același timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa…

- Presedintele Igor Dodon si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita pentru prima data la Moscova de la inceputul mandatului sau, in mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele…

