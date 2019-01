Stiri pe aceeasi tema

- "Interesant... Asta da dovada de respect fața de poporul roman! Partidul Romania Unita saluta decizia Israelului și ii ureaza mult succes Excelenței sale David Saranga, noul ambasador al Israelului la București!", a scris Bogdan Diaconu, presedintele partidului, pe Facebook. Noul Ambasador…

- Președintele partidului naționalist PRU, Bogdan Diaconu, a declarat joi, la Romania TV, ca toate partidele naționaliste ar trebui, pentru prima oara dupa 1989, sa se uneasca și sa candideze pe o lista comuna la alegerile europarlamentare din luna mai 2019.„Ați vazut ca dupa parlamentare am…

- Numele lui Adrian Dinu-Schwartz este binecunoscut in randul melomanilor timișoreni și nu numai. Nascut la Timișoara, artistul a devenit cunoscut grație activitații sale in formația ABRA, care a luat naștere in anul 1984 in orașul nostru. Primele sale interacțiuni cu muzica au avut loc la varsta de noua…

- Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, a coborat sub pragul de 25%, arata sondajul IMAS pe luna noiembrie comandat de USR (Partidul Uniunea Salvați Romania) si obtinut de Adevarul. Partidul Național Liberal (PNL) este intr-o usoara crestere (23%), in timp ce USR are aproape 15%. ALDE…

- Scriitorul si romancierul american William Goldman, care a semnat scenariile mai multor filme de succes ca ''All the President's Men" sau "Marathon Man", a murit vineri, la varsta de 87 de ani, a anuntat familia lui vineri, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Nascut in Highland Park…

- "Noi, membrii acestei platforme civico-politice, ne-am asumat obiective pe termen scurt, mediu si lung. Pe termen scurt, ne-am propus sa formam o alianta electorala pentru alegerile parlamentare din mai 2019, pe termen mediu - ne-am propus sa construim un vehicul politic comun, care in 2020 sa propulseze…

- Laurentiu Danciu a avut un an aproape perfect. A castigat titlul de campion mondial la juniori si a devenit vicecampion olimpic de tineret in barca de doua rame. Sportivul legitimat la CSM Timisoara a luat si aurul national la seniori desi are doar 18 ani. Nascut intr-un mic sat din Tara Hategului,…