- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.

- "Luptele intestine din tarile noastre sunt cel mai bun cadou" pentru Rusia si risca "sa afecteze solidaritatea actuala intre Bruxelles si Kiev", a declarat Tusk, care este si fost premier polonez, intr-un discurs sustinut in ucraineana in parlamentul de la Kiev. Tusk i-a indemnat de asemenea pe ucraineni…

- Vladimir Putin ar putea fi din nou președinte al Rusiei, cu toate ca legea nu-i permite. Asta dupa ce președintele Belarusului a facut un anunț neașteptat.Citește și: Sorina Matei despica in patru dosarul lui Kovesi: 'Domnul Fota, domnul Toba, aveti de spus ceva pe Indoenzia?'. Imagini INCENDIARE…

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…

- Comisia Europeana a refuzat joi sa-l recunoasca explicit pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept liderul interimar al țarii, și a cerut masuri politice care sa duca la noi alegeri, transmite Reuters. ”Suntem de partea forțelor democratice din țara”, a declarat o purtatoare…

- 'Ii avertizez pe cei ce impun sanctiuni ca, daca va fi afectata capacitatea Iranului de a lupta impotriva drogurilor si terorismului (...) nu veti fi la adapost de un potop de droguri, solicitanti de azil, bombe si terorism', a declarat Rouhani, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea…

- ''Cu cateva zile inaintea votului in Camera Comunelor devine tot mai clar ca acest acord este cel mai bun posibil - de fapt, este singurul posibil'', a spus Tusk la sosirea la summitul G20, care se desfasoara la Buenos Aires, in Argentina. ''Daca acest acord este respins de Camera Comunelor,…