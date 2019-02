Alegeri Republica Moldova. S-au deschis urnele: decizie privind votul

Alegeri Republica Moldova. Votarea poate fi prelungita cu doua ore, in baza unei decizii a biroului electoral al sectiei de votare, in cazul in care alegatorii nu au putut vota pana la ora 21.00. Potrivit datelor publicate de Comisia Electorala Centrala, pe listele electorale se regasesc 2.810.303 alegatori, care vor putea vota in cele 2018 sectii de votare de pe teritoriul Republicii Moldova sau in cele 125 de sectii deschise in strainatate.

Alegeri Republica Moldova. Pentru prima data in istoria Republicii Moldova, Parlamentul va fi ales in baza sistemului electoral mixt, ceea ce presupune…