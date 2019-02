ALEGERI REPUBLICA MOLDOVA, REZULTATE 2019. Scrutin crucial ALEGERI REPUBLICA MOLDOVA, REZULTATE 2019. Un numar de 2.143 de sectii de votare vor fi deschise duminica in 51 de circumscriptii, dintre care 47 pentru rezidentii din Transnistria si 125 in strainatate. In Italia vor fi deschise 29 de sectii de votare, in Romania - 12, in SUA - 12, in Federatia Rusa - 11, in Franta - 7, in Portugalia - 5, in Spania - 5, in Marea Britanie si Irlanda de Nord - 4, in Ucraina - 3, in Canada - 3, in Turcia - 3, in Israel - 2, in Belgia - 2, in Cehia - 2, in Belarus - 2, in Germania - 2, in Grecia - 1, in Republica Irlanda - 2 si cate o sectie de vot in China, Letonia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

