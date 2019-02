Liderii blocului ACUM Platforma DA și PAS afirma ca, in urma mai multor teste, au fost depistate cantitați exagerate de metale grele in sange. Iar medicii spun ca o astfel de acumulare nu poate fi explicata in mod natural.

„Sunt niște lucruri pe care nu putem sa le luam in serios, in contextul atacurilor pe care le comite aceasta guvernare in raport cu cei care le pun in pericol aflarea mai departe la putere", spun liderii ACUM. „A fost o perioada in care am avut probleme de sanatate, am mers și am facut teste. Am descoperit ca avem un conținut exagerat de metale grele in sange și acest…