Alegeri Republica Moldova. Dodon, acuzat de finanțare rusească Alexandr Kalinin a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta joi ca detine aceasta informatie de la reprezentanti ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), insa nu a dezvaluit nume. 'Stiti ca recent (...) presedintele a fost intr-o vizita la Moscova. Si stiti ca la intoarcere Dodon a anuntat ca nu poate reveni la Chisinau cu o cursa obisnuita din cauza cetii, motiv pentru care a fost adus cu un avion al companiei ruse Gazprom. In realitate, ceata a fost doar un pretext. Or, daca intr-adevar ceata era o problema, ea avea sa reprezinte o problema si pentru avionul cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

