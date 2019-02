ALEGERI REPUBLICA MOLDOVA 2019. Preşedintele Igor Dodon: Avem riscul major să avem alegeri anticipate în următoarele luni El a declarat, duminica, dupa ce a participat la vot, ca, dupa alegeri, vor exista incercari de constituire a unei majoritati, insa s-a aratat rezervat in privinta sanselor de formare a acestei majoritati. "Primul lucru cel mai important este ca aceste alegeri totusi sa fie validate si sa fie legitime. Daca alegerile vor fi validate si legitime, dupa aceasta sunt diferite scenarii. Daca un partid obtine majoritatea, si acest lucru este posibil, atunci va fi o situatie. Daca nu va fi o majoritate parlamentara, atunci eu consider ca vor fi incercari de a forma majoritati parlamentare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

