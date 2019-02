Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele blocului electoral ACUM Maia Sandu a declarat, duminica, ca exista posibilitatea organizarii de proteste in cazul in care rezultatele alegerilor parlamentare de duminica vor fi fraudate. Sandu a afirmat ca protestele sunt singura solutie de aparare a voturilor, in contextul…

- Vineri, 25 ianuarie, este prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova. In total 15 concurenti electorali ar urma sa figureze in buletinele de vot pe lista nationala, informeaza Radio Chisinau. Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca daca alegerile parlamentare din 24 februarie nu vor duce la crearea unei majoritați în Parlament, este pregatit sa înceapa procedura pentru a organiza alegeri anticipate în acest an, scrie Deschide.md.Igor Dodon nu exclude ca…

- "Astazi am avut trei intrevederi foarte bune cu domnul Taro Kono, ministrul afacerilor externe din Japonia, cu domnul Tudor Ulianovschi, ministrul afacerilor externe si integrarii europene din Republica Moldova, și cu doamna Chrystia Freeland, ministrul afacerilor externe din Canada, carora le-am…

- Seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, a declarat marti - intr-un interviu pentru Radio Europa Libera - ca alegerile parlamentare preconizate sa aiba loc la 24 februarie in Republica Moldova vor reprezenta un test extraordinar de important pentru evaluarea starii democratiei…

- Liderii Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidului Politic Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Maia Sandu si Andrei Nastase, au depus luni la Comisia Electorala Centrala (CEC) a Republicii Moldova actele necesare pentru inregistrarea Blocului electoral ACUM, cu care cele doua formatiuni…

- Presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale, fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, nu se va implica in urmatoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. De aceasta parere este prim-vicepresedinta PUN, Ana Gutu. Ea spune ca Traian Basescu este foarte ofensat din cauza faptului…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…