Alegeri primare în SUA: Candidatul Pete Butigieg înfruntă ostilitatea privind homosexualitatea sa La 37 de ani, primarul orasului South Bend este primul candidat la Casa Alba care si-a declarat deschis homosexualitatea. Credincios si practicant, el s-a casatorit cu sotul sau intr-o biserica episcopala din orasul sau, in Indiana.



Aproape necunoscut inainte de a se lansa in cursa prezidentiala, la sfarsitul lui ianuarie, el a tot urcat de atunci in sondaje, ajungand in "plutonul" de frunte, insa ramane in urma marilor candidati, potrivit Agerpres.



Sotul sau i-a stat alaturi atunci cand el si-a lansat oficial candidatura, duminica, inainte de a se indrepta spre Iowa, un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

