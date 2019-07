Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti raport de adoptare proiectului pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale, iar acesta prevede ca, la ora 21,00, cand se inchid sectiile, alegatorii care se afla la sediul acestora, precum si cei care stau la rand in afara lor pot sa isi exercite in continuare dreptul de vot pana la ora 23,59.

Intrebat daca aceasta procedura este valabila in diaspora si in tara, Mituletu-Buica a spus ca "procedura este identica" in ambele cazuri.

"Procedura este identica, pentru ca si in tara…