Alegeri prezidenţiale Venezuela. Decizia Uniunii Europene Uniunea Europeana (UE) va forma un grup de contact international pentru a ajuta la organizarea de noi alegeri prezidentiale in Venezuela, a anuntat joi sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, informeaza AFP. Decizia de a-l recunoaste pe Juan Guaido drept presedinte interimar este 'o prerogativa a statelor' si mai multi membri ai UE o vor face, a declarat Mogherini, la finalul unei reuniuni informale a ministrilor afacerilor externe din UE desfasurata la Bucuresti. Mai multe state membre ale UE, printre care Franta, Germania, Marea Britanie si Spania, i-au acordat sambata un termen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

