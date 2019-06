Stiri pe aceeasi tema

- "Patru ani in plus!": Donald Trump si-a lansat marti in Florida, in strigatele multimii entuziaste, campania pentru 2020 in incercarea de a obtine un nou mandat dupa victoria-surpriza din 2016, relateaza AFP. Cu cravata rosie, miliardarul republican si-a facut intrarea, insotit de sotia sa, Melania,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca-si va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, in Florida, stat-cheie in care a castigat alegerile din 2016, relateaza AFP. "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania…

- "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania si vicepresedintele Mike Pence (...) pe 18 iunie la Orlando, in Florida", a postat pe Twitter miliardarul republican, care a participat in ultimele luni la numeroase intalniri de campanie pe teritoriul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, un politician republican, isi va lansa in iunie campania electorala pentru scrutinul prezidential din 2020, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com.Potrivit unor surse din cadrul Partidului Republican, Donald Trump isi va…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber, si-a lansat oficial marti seara campania la Atena, "acolo unde a inceput democratia", subliniind importanta acestui principiu pentru "unitatea" Europei, relateaza AFP. "Imi lansez campania la Atena, deoarece…

- Ucraina are sansa de a adopta schimbari pozitive care sa aduca beneficii intregii societati, se arata intr-o declaratie a Ministerului rus de Externe, ca reactie la primele rezultate ale celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Ucraina, transmite dpa. Zelenski a mai primit telefoane de…

- Liderul PMP Eugen Tomac spune ca a fost invitat la resedinta din Florida a presedintelui SUA Donald Trump, la o cina festiva organizata de Partidul Republican cu prilejul “Lincoln Day”. Cu aceasta ocazie, Tomac i-a adresat liderului de la Casa Alba invitatia de a vizita...