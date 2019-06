Alegeri prezidențiale. Stănescu: Ne vom bate până la capăt. Vrem să fim pe locul întâi ”Perioada este foarte grea. Mie imi este foarte greu, dar apelul meu este unul la unitate. Am pierdut o batalie nu un razboi. Eu sunt convins ca PSD, și nu numai eu, ci și colegii mei, ca partidul nostru va fi pe primul loc la alegerile care vor veni. Știți bine forța PSD-ului.” a explicat vicepreșdintele PSD. - ”Urmatoarele alegeri sunt la prezidențiale pe care nu le-ați mai caștigat de vreo 3 tururi...” a intervenit Radu Tudor. - ”De acord. Partidul se va remonta foarte repede. Toți colegii au ințeles ca trebuie sa fim toți soldari. Și sunt convins ca ne vom mobiliza și vom… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

