- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP. Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a obligat guvernul rus sa plateasca daune de 46.000 de euro lui Fanie Hairullina, al carei soț a murit in urma cu 15 ani intr-un spital, unde a fost adus din arestul unei secții de politie din Tatarstan, scrie Radio Liberty. Reținut ca martor intr-un dosar…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor în care i-a rugat ca, în afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru…

- "Fara cea mai mica indoiala, noi nu vom opune niciun un blocaj, nu-i vom impiedica pe sportivii noștri sa ia parte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang", intre 9 și 25 februarie, a declarat Putin, citat de agențiile ruse de presa, la o intalnire cu muncitorii de la o uzina din Nijnii Novgorod (Volga).Rusia…

- Ambasada SUA din Rusia a anuntat luni ca va relua unele servicii de viza in consulatele americane unde fusesera anterior suspendate din cauza expulzarii unor diplomati, situatie care i-a creat un deficit de personal, relateaza Reuters. SUA au inceput sa isi restranga in august serviciile de viza…

- Este sezonul de alegeri in majoritatea statelor, iar o posibila scurgere de la o instalatie nucleara din Rusia ar putea deveni principalul subiect al stirilor. Candidatii aflati in opozitie cu presedintele Vladimir Putin au ocazia sa viziteze zona in pericol, sa discute cu electoratul speriat si…

- Mecanismul Comun de Investigatie privind atacurile chimice din Siria, care reuneste experti ONU si ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, a lansa acuzatii nefondate la adresa Damascului si a Moscovei, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, relateaza agentia Tass. "Comisia…

- Deputații ruși au adoptat în a doua lectura, miercuri, o lege care permite Moscovei sa desemneze ca 'agent strain' orice organizație media externa care activeaza în Rusia, acesta fiind un raspuns al Moscovei la înregistrarea sub aceasta denumire a canalului RT în Statele…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit de…

- Libertatea circulației, dreptul la educație și la proprietate sunt în continuare frecvent încalcate în regiunea transnistreana. Asociația Promo-LEX constata într-un raport ca în prima jumatate a anului nu au avut loc îmbunatațiri privind situația drepturilor…

- Filipinezii sunt recunoscatori Rusiei pentru furnizarea de arme și camioane pentru combaterea grupurilor teroriste care opereaza in țara și intenționeaza sa continue sa coopereze cu Moscova in sfera militara, a declarat președintele filipinez, Rodrigo Duterte, in cadrul unei intalniri cu liderul rus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidențiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidențial american din 2016, transmite Reuters, citand agenția de presa RIA Novosti, scrie Agerpres.

- Polonski (44 de ani), unul din cei mai extravaganți magnați ruși, este cunoscut intre altele prin faptul ca și-a mancat cravata dupa ce a pierdut un pariu și printr-o remarca in sensul ca oricine valoreaza mai puțin de 1 miliard de dolari merita "dat cu flit". Este un personaj controversat, mulți…

- Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, și-a chemat susținatorii sa organizeze o "reuniune revoluționara" cu ocazia centenarului Revoluției bolșevice din 1917.In jur de 50 de militanți s-au adunat din scurt pe bulevardul Nevski, principala artera din Sankt-Petersburg,…

- Cel puțin 260 de persoane care manifestau duminica, in centrul Moscovei, impotriva președintelui Vladimir Putin, au fost arestate. Motivul invocat de poliție – demonstrația nu a fost autorizata. Manifestația a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, fost candidat la alegerile…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat in centrul Moscovei la o manifestație neautorizata impotriva președintelui Vladimir Putin, transmite AFP. Aceasta manifestație a fost organizata la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, fost candidat…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- In cadrul unei conferințe de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak a negat cu vehemența zvonurile potrivit carora candidatura sa la alegerile prezidențiale din martie 2018 ar fi fost decisa de Kremlin pentru a o contracara pe cea a lui Alexei Navalnii, principalul opozant al puterii.'Nu…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost eliberat duminica din închisoare, dupa ce si-a ispasit pedeapsa de 20 de zile pentru organizarea unui protest neautorizat, potrivit Mediafax. Avocatul în vârsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina…

- Avocatul in varsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina imediat la munca" si va participa la o intrunire politica in orasul Astrahan, aflat in sudul Rusiei. "Am iesit. Timp de 20 de zile am citit 20 de carti, am invatat cateva cuvinte in kargaza, am baut 80 de litri de ceai…

- Comisia electorala din Rusia l-a avertizat marți pe opozantul Aleksei Navalnii ca va fi eligibil abia incepand din anul 2028 din cauza trecutului sau judiciar, spulberand inca o data speranțele acestuia de a-l concura pe Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din luna martie a anului viitor, relateaza…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a facut publice marți doua hotariri in procese intentate impotriva Republicii Moldova și Federației Ruse de catre cetațeni moldoveni. In dosarul Andrian Braga (nascut in 1971, la Ribnița) contra Republica Moldova și Federația Rusa, CEDO a decis ca și Chișinaul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Federația Rusa la plata de despagubiri opozantului Aleksei Navalnai și fratelui acestuia, Oleg Navalnai, in urma condamnarii lor de catre un tribunal rus pentru acuzații de frauda, intr-un caz care a implicat filiala din Rusia a companiei…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți ca opozantul rus Alexei Navalnii și fratele sau Oleg Navalnii au fost privați de dreptul la un proces echitabil in așa-numitul dosar „Yves Rocher”, judecat in Rusia. Instanța a decis ca statul rus trebuie sa plateasca celor doi frații despagubiri…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, l-a asigurat, marti, pe Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, ca Moscova va lua toate masurile necesare pentru solutionarea conflictului din Transnistria, relateaza site-ul agentiei Tass. Presedintele Rusiei si Igor Dodon au avut, marti, o intalnire,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marți Rusia pentru ca nu a anchetat moartea a 21 de civili la 5 februarie 2000 la Groznai, potrivit AFP. CEDO a stabilit ca autoritațile "nu au desfașurat o ancheta eficienta privind decesul rudelor petiționarilor"…

- Intr-o prezentare facuta in Comisia pentru aparare si securitate a Adunarii Parlamentare a NATO, profesorul Karako a estimat ca atitudinea Rusiei in relatiile cu Alianta Nord-Atlantica este una ''duplicitara'' si ca, in acest context, statele aliate nu trebuie sa se lase ''pacalite'' de Moscova.…

- Cel mai inalt prelat al Rusiei și-a anunțat prezența pe pamant romanesc in perioada 26-28 octombrie. Acesta va fi oaspetele Patriarhiei Romane și va lua parte la sarbatoarea lui Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie). De asemenea, prezența lui Chiril I in Romania…

- Surse diplomatice de la Kremlin au confirmat pentru revista Q Magazine ca Patriarhul Chiril I al Moscovei, șeful Bisericii Ortodoxe din Rusia, cea mai mare biserica ortodoxa a lumii, va veni la București in perioada 26 - 28 octombrie 2017.De asemenea, aceleași surse au afirmat ca președintele…

