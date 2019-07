Alegeri prezidențiale, miză. Alina Mungiu-Pippidi, pe cine alege: Are votul meu ”Intrebarea mea e: au o miza atat de mare prezidențialele astea?” a intrebat Alina Mungiu-Pippidi, in interviul acordat DCNews. Politologul este de parere ca oamenii sunt interesați de alegerile prezidențiale așa cum sunt interesați de fotbal sau de revistele mondene, nefiind interesați pe fond. ”Alegerile ar avea miza daca am ști ce propun candidații și daca ar avea oferte foarte diferite.” afirma Pippidi. In continuare a afirmat: ”Eu votez candidatul care spune ca impoziteaza pensiile speciale, care pune, pentru prima data, un control democratic asupra serviciilor secrete,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

