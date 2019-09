Alegeri prezidențiale, liste semnături false. Piperea: Președintele AEP s-a autoincriminat când a spus asta! Parchetul General să se sesizeze "Este un scandal colosal! Pune in discutie intregul fundament democratic al statului roman. Daca este real ce se sustine, devreme ce s-au facut niste denunturi penale, inseamna ca suntem intr-o situatie nemainitalnita in istorie, in care desi se anunta ca unii au sute de mii, milioane de semnaturi de sustinere, in realitate doar 200.00 - 300. 000 din ele sunt considerate valabile, cu restul nu se spune ce se intampla. Problema cu domnul presedinte AEP, care a facut declaratia ca toate dosarele contin semnaturi false, este ca in momentul in care a pronunt aceasta fraza s-a autoincriminat si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

