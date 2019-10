Stiri pe aceeasi tema

- El a afirmat ca din 2014 de cand a candidat pentru Parlamentul European, a activat numai ca independent, exersand acest statut intr-un grup politic si intr-o lume politica, scrie Agepres. "Cred si banuiesc ca am acte sa pun pe masa, ca sunt singurul care e independent cu acte. (...) Un independent…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: "Intram in turul doi. Lia Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei electorale. Va conduce campania", a spus Viorica Dancila in cadrul unui interviu difuzat, luni seara, la Romania TV. "Eu cred ca toți colegii vor fi implicați in campania electorala", a mai spus Dancila.…

- Alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 reprezinta primul scrutin electoral din Romania la care se poate vota și prin corespondența, astfel ca unii romani aflați in strainatate au testat deja acest sistem de vot. Se aplica simplu, online, apoi oamenii primesc prin poșta plicurile cu buletinele…

- Președintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Parlament, dupa demiterea Guvernului prin adoptarea motiunii de cenzura, ca este nevoie de o discutie in partid despre intrarea Vioricai Dancila in turul 2 la prezidentiale.Intrebat daca Dancila mai are acum sanse sa se califice…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, joi, pentru citire motiunii de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!". Opozitia a reusit, miercuri, sa invinga, la vot, PSD-ul si sa schimbe votul pe motiune de sambata, pentru joia viitoare. Presedintele…

- Lect.univ.dr. Lucian Dirdala: ”Electoratul pare capabil sa judece o candidatura feminina pornind de la meritele și proiectele candidatei”. Prof.univ.dr. Sorin Bocancea: ”Cea mai mare vanzoleala va fi in primul tur, pentru ca batalia se da intre piticii de langa uriașul Iohannis” Avem, din nou, ca…

- „Nu au voturile necesare pentru caderea Guvernului. Și, mai mult decat atat, dincolo de discursul public demagog, oamenii trebuie sa ințeleaga ca ei nu iși doresc sa vina la guvernare. Cel puțin pana la alegerile prezidențiale, nu iși doresc nici macar o secunda. Cei de la USR viseaza la alegeri…

- "Inca negocierile exista intre diferite grupuri, asteptam sa vedem ce se va intampla la Senat saptamana viitoare, marti va fi ales noul presedinte al Senatului si vedem daca componenta grupului ALDE se va modifica, va fi desfiintat sau se va infiinta alt grup (...) Ziua de marti va fi una interesanta.…