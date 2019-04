Alegeri prezidenţiale în Ucraina: Volodimir Zelenski şi Petro Poroşenko se vor confrunta vineri, pe stadion Dezbaterea ar urma sa inceapa la orele 16:00 GMT, cu doua zile inainte de al doilea tur al alegerilor prezidentiale, au precizat echipele de campanie ale celor doi candidati.



Chiar daca cele doua echipe isi continua discutiile asupra modului in care sa se desfasoare evenimentul, Zelenski a propus deja, intr-o inregistrare video publicata pe retelele sociale, tuturor ucrainenilor interesati sa obtina bilete gratuit, inregistrandu-se pe un site creat cu aceasta ocazie, potrivit Agerpres.



Organizarea acestei dezbateri a constituit obiectul unor interminabile dispute intre cei…

